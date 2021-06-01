Катунь24: Экс-министр транспорта Алтайского края отчитался о доходах за 2020 год

Данные о зарплатах сотрудников опубликовали на сайте ведомства, а также на официальном сайте Алтайского края.

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За 2020 год Александр Дементьев задекларировал чуть больше 2,84 млн рублей. Он владеет тремя квартирами площадью 63, 83,1 и 39,5 квадратных метра. По общим сведениям о доходах и имуществе министров Алтайского края больше всех за прошедший год заработал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Напомним, 24 мая 2021 года прошел последний рабочий день чиновника в должности министра транспорта Алтайского края. По информации ведомства, увольнение Александра Дементьева связано с его переездом в другой регион.

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