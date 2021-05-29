Катунь24: Эксперты Пенсионного фонда Алтайского края ответят на вопросы барнаульцев

В понедельник, 31 мая 2021 года, пройдёт прямая линия с представителями краевого ведомства.

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На вопросы горожан ответят начальник управления организации назначения и выплаты пенсий Ирина Неверова и начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий Валентина Натарова, уточняют в пресс-службе ведомства.

Любой желающий сможет лично задать интересующие его вопросы о назначении пенсии, например, как подготовиться к ней заранее, как внести недостающие сведения на индивидуальный лицевой счет, кто может выйти на пенсию досрочно, о факторах, влияющих на размер пенсии, и др.

Прямая линия пройдет 31 мая 2021 года с 10 до 11 часов. Обратиться к экспертам можно по телефону 8 (3852) 399 800.

Катунь24