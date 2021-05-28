Катунь24: Эколог назвал токсичный предмет интерьера

Некоторые синтетические шторы могут выделять токсичные вещества, если на них попадают солнечные лучи, об этом предупредил доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын в интервью радио Sputnik.

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Шторы из полиэстера или из ткани блэкаут, покрытой со стороны окна ПВХ, не пропускают свет. При активном солнце они могут образовывать вредные соединения, сообщил эколог.

«Сильно нагреваясь, он может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры», — сказал эколог.

По его словам, шторы из полиэстера при нагревании выделяют формальдегид.

В период активного солнца, примерно в 11-12 часов дня, Рукавицын рекомендует занавески блэкаут на основе ПВХ раздвигать или поднимать, чтобы они сильно не нагревались.

Также специалист посоветовал приобретать рулонные шторы с эффектом блэкаут, которые крепятся на окно и их можно свернуть.

«Когда вы просыпаетесь, их надо открывать и потом какое-то время не закрывать. Таким образом, они не будут нагреваться, и вреда от выделения газов из этих штор не будет», — заключил он.

Катунь24