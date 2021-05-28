Катунь24: Ещё одно уголовное дело возбудили после издевательств над барнаульской школьницей
Следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов власти Алтайского края и Барнаула.
Фото: Следственный комитет
Напомним, 23 мая 2021 года 14-летняя девочка в компании сверстниц избила, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней школьницы. Всё это дети сняли на камеру мобильного телефона и отправили матери потерпевшей. Несовершеннолетнюю заключили под стражу.
«Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования города Барнаула и регионального правительства», — говорится в сообщении Следственного комитета Алтайского края.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК.
В рамках расследования уголовного дела следователи дадут юридическую оценку должностным лицам администрации Алтайского края, Министерства образования региона, администрации Барнаула и городского комитета по образованию на предмет халатности.