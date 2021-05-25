Катунь24: Епифанов день: традиции и приметы на 25 мая

По приметам на 25 мая судили, каким будет лето. В народном календаре дата получила названия:

Епифанов день (в честь святителя Епифания);

Рябиновка (т.к. к этому дню обычно зацветает рябина).

Фото: vsyamagik.ru

Епифаний Кипрский – один из ранних отцов церкви. Он принимал активное участие во время борьбы с ересью арианства.

Епифаний был по происхождению финикиец, получил образование в доме богатого еврея и потому изначально был иудей. Когда его воспитатель умер, он раздал полученное наследство бедным, принял христианство и удалился в Египет, где укрепился в своей вере. Вернувшись в Палестину, стал учеником Аввы Илариона, проповедовал Евангелия огнепоклонникам-парсам, позже переселился на остров Крит, где в 367 году стал епископом Саламина. Епифаний в течение 36 лет управлял кипрской церковью, отличался благотворительностью и благочестием. По ложному обвинению Феофила Александрийского в 403 году отправился в Константинополь с целью сместить с кафедры Иоанна Златоуста, который якобы у себя укрывал еретиков-оригенистов. Епифаний убедился в ложности обвинений и отплыл обратно на Кипр, но во время морского перехода умер. Произошло это в 403 году.

Традиции и обычаи

Ко дню Епифания обычно зацветает рябина. К этому дереву с давних пор особое отношение. В Скандинавии оно относится к двенадцати священным деревьям. По одному поверью, рябина – древний прародич дерева добра на Земле, которое с приходом на нашу планету сил зла засохло, по другому – это плод любви.

Существует легенда, что в рябину обратилась женщина, у ног которой погиб её любимый муж. Злые люди всячески хотели разлучить семейную пару, но ни с помощью власти, ни с помощью золота и оружия и даже ни с помощью смерти не смогли этого добиться. Прекрасной была жизнь влюбленных, прекрасной стала и смерть. Женщина превратилась в рябину на могиле супруга. Плоды дерева стали красными как кровь, пролитая во имя великой любви.

В этот день срывали рябиновую веточку, несли её домой, ставили в вазу – чем дольше простоит и не завянет, тем дольше будет сопутствовать удача домочадцам.

Женщина, рожденная 25 мая, слывет хорошей хозяйкой. Она обладает красивым и сильным голосом, хорошим слухом и артистичностью. Именинницы в этот день надевали красный сарафан, подходили к рябине и заговаривали дом от молнии и от пожарного лета.

Толкование снов

Сон с 24 на 25 мая предупреждает о событиях, которые произойдут в ближайшие полгода. Важно и то, что вам приснилось:

хлеб, арбуз или пшеница – к долгой и беззаботной жизни;

веселиться с друзьями – к ссоре и разлуке с ними;

ревновать – к доверительным и теплым отношениям в супружестве;

зверь или чудовище – к неожиданному волнению;

мыть хрусталь – к смеху и веселью;

плыть на плоту – к проблемам со здоровьем;

жарить мясо – к болезням.

Сновидение, увиденное днём 25 мая, может исполниться через девять дней.

Приметы и поверья

Ясная утренняя заря – к жаркому, пожарному лету. Если утро теплое и солнечное, лето будет засушливое. Хорошо цветет рябина – к урожаю льна. На прудах появились листья белой кувшинки – заморозков больше не будет. В воздухе разносится аромат акации – к солнечному дню. Много майских жуков – к засушливому лету. Лисица в село забежала – к беде. Волки в деревню пришли – к неурожаю. Гусь себя ощипывает – к непогоде. Чайки далеко от берега не отлетают, на воду не садятся – к затяжному ненастью. Рябина поздно расцвела – к поздней и долгой осени. Соловей всю ночь поёт – на хорошую погоду. Цветы жимолости много нектара выделяют и сильно пахнут – к дождю. Пасмурное утро – к дождливому и прохладному лету. Вечером синие облака – к перемене погоды.

Людям, родившимся 25 мая, покровительствует цветок рябины. Им подходят изумруд и лазурит.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24