Катунь24: Эксперты рассказали, как предотвратить аварии на дорогах и быть психологически готовым к «жаркому» автомобильному лету

Весна и начало лета – тревожное время на дорогах края. Появляются «подснежники» – автомобили, которые простояли всю зиму в гараже, проглядывают молодые «цветочки» – мотоциклисты и велосипедисты, от которых за зиму отвык глаз водителя, ну и, наконец, вырастают совсем уж экзотические цветы на электрической тяге – электросамокаты, скутеры, сегвеи… Как в таких условиях сохранять спокойствие и главное – безопасность на дороге?

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Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Барнаулу Геннадий Кузнецов рассказал, что одним из самых опасных мест на дороге является, как ни странно, пешеходный переход. Он привел тревожную статистику: за четыре месяца на дорогах Барнаула всего было зарегистрировано 255 ДТП, из них 116 – это наезды на пешеходов. При этом 73 наезда произошли именно на пешеходных переходах, это более 60 %. В восьми случаях были виноваты сами пешеходы, когда они неожиданно выходили на дорогу на запрещающий сигнал светофора. Геннадий Кузнецов дал зрителям совет: прежде чем выходить на пешеходный переход, нужно убедиться, что водители вас видят и пропускают, и только после этого начинать переход дороги.

Он также отметил, что если велосипед и мопед относятся к транспортным средствам, для которых уже есть установленные правила ПДД, то гидроскутеры, моноколеса, сегвеи и самокаты с электродвигателем относятся к «средствам индивидуальной мобильности», и правил для них пока нет. Но как тогда отличить самокат как средство индивидуальной мобильности от мопеда? Оказывается, основными здесь являются технические параметры: если мощность электросамоката превышает 250 Ватт, то это уже не самокат, а мопед.

Для соблюдения безопасности важен и психологический настрой водителя. По мнению автопсихолога Ларисы Мищенковой, в зимний период водители больше чувствуют опасность, некоторые даже поэтому консервируют свой автомобиль, а в летний период водители расслабляются и меняют формат скоростного режима с низкого на высокий. Растут скорости – растет и число аварий.

Лариса Мищенкова объяснила, кто такой грамотный водитель. По ее мнению, это человек, который во время движения оперирует не той информацией, которую видит в данный момент, а той, которая только еще может случиться. То есть водителю важно уметь предвидеть различные сценарии развития дорожной ситуации и своевременно их предотвращать.

Катунь24