Катунь24: Эксперт рассказал о необычных способах обмана в супермаркетах

Продавцы могут развести покупателей, добавив лишнюю позицию в чек или не объяснив правила акции.

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Доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова в беседе с агентством «Прайм» отметила, что, несмотря на наличие специальных технологий контроля, не всегда можно контролировать человеческий фактор обмана. Так, некоторые товары кассиры не сканируют, например хлеб, а добавляют вручную с помощью специального кода.

«Лишний товар в чеке — один из самых распространенных способов обмана на кассе. Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто. Бывает, конечно, что просто сканер не распознает штрих-код, а потом считает его два раза», — рассказала эксперт.

Ещё одна распространенная схема обмана — неправильная сдача. Кассиры после того, как просканировали все товары, обязаны назвать общую сумму покупок, затем количество денег, полученных от покупателя, и сумму сдачи и только после этого выдать её вместе с чеком. Проверить, ошибся ли продавец не в пользу покупателя, можно, сверив информацию в чеке с показаниями аппарата и выявив излишки денежных средств.

Также способом обмана является подмена штрих-кода на товаре. В этом случае дорогой товар сканируется на кассе по штрих-коду более дешевого.

«Еще один интересный способ — это акция 1+1, когда два товара продаются по цене одного. Покупатель не знает об этой акции и приносит на кассу один товар. Кассир молчит про акцию 1+1, но в чек вносит две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец берет себе второй оплаченный товар», — пояснила Алиса Храмова.

Иногда продавцы обманывают покупателей, использую собственную накопительную карту. Также лишние деньги могут снять из-за якобы отмены товара и банковских операций, однако банк может не знать об отмене транзакций.

Чтобы не стать жертвой обмана, эксперт советует покупателям всегда сверять чек с перечнем покупок, не отходя от кассы. Также защитить людей от обмана помогают камеры видеонаблюдения и запись всей работы кассира.

Катунь24