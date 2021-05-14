Катунь24: Еремей Запашник: традиции и приметы на 14 мая

В день Еремея запашника – третья и последняя встреча пролетья, а также последняя неделя начала сева. По приметам на 14 мая судили об уборке хлеба, а также о том, каким будет лето. В народном календаре дата получила названия: Еремей запашник, запрягальник, яремник, засеватель, посевы, третья встреча весны, пролетье.

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Православная церковь в этот день вспоминает пророка Иеремия, одного из четырех великих ветхозаветных пророков. Жил святой за шесть веков до Рождества Христова. По преданию, ещё в пятнадцатилетнем возрасте Иеремию призвал Господь к пророческому служению, которое выпало на самый тяжелый период иудейской истории. На протяжении долгих лет он обличал иудеев за поклонение идолам и отступление от истинного Бога, предрекая им войну и бедствия. Пророк останавливался в людных местах и увещевал с угрозами и со слезами, стараясь отвести беды, которые в любой момент могут разразиться над соотечественниками, упорными в своих грехах. Люди отвечали ему ругательствами, насмешками и даже хотели его убить. Изображая иудеям предстоящее вавилонское рабство, Иеремия на свою шею надел сначала деревянное, а потом железное ярмо и ходил с ним среди народа.

Старейшины иудейские, разгневанные предсказаниями пророка, бросили его в зловонный ров, где он чуть не умер. Неоднократно Иеремия был обруган, побит и брошен в темницу. Пророчества святого сбылись при его жизни. Иерусалим был разграблен и разрушен войсками Навуходоносора, часть жителей была убита, а других взяли в плен. Иеремия на развалинах Иерусалима оплакивал бедствие своего народа. Он предсказывал, что междоусобные распри, начавшиеся среди иудеев, приведут к беде. Но его не захотели слушать и насильно увели в Египет. Здесь пророк поначалу оказался в большем почете, потому что своей молитвой смог избавить население от крокодилов и других гадов. Но когда он предсказал, что вавилонский царь опустошит Египетскую землю и уничтожит иудеев, поселившихся в ней, Иеремию убили. В этом же году предсказание святого сбылось. По преданию, Александр Македонский мощи Иеремии перенес в Александрию.

Святому приписывается несколько сочинений – «Послание», «Плач», «Книга пророка Иеремия». Особой популярностью у многих народов мира пользуется «Плач Иеремии». Это высокохудожественное произведение повествует о разрушении Иерусалима.

Традиции, обычаи и гадания

Иностранное имя пророка подверглось в народном календаре трансформации: к нему подобрали слова по принципу фонетического уподобления и созвучия. У восточных славян Иеремия (в русской огласке Еремей, Ерема, белорусской – Ярёма) ассоциировались со словами «яриться», «яровое», «ярмо», из-за чего и начали рассматривать святого в качестве покровителя полевых работ, а также животных, задействованных в их процессе. На такое сближение повлиял и эпизод из жизни святого, где он ходил с ярмом на шее по Иерусалиму.

На Еремея – третья и последняя встреча весны, пролетье. С этой датой связаны некоторые поговорки:

Еремей-запрягальник, подыми лукошко с семенами.

Еремей, Еремей, про посевы разумей.

Днем раньше посеешь – неделей раньше соберешь.

Крестьяне в это время продолжали сев, потому что редко случались такие годы, когда на Ерему нельзя было выехать в поле для продолжения посевов. В старину крестьяне в этот день утром ходили в церковь, служили молебен святому Иеремии, а потом уже отправлялись сеять. Выходя в поле, засевальщики кланялись и молились на три стороны (кроме северной), на каждую сторону бросали по горсти жита, а потом уже засевали. Мужчины сеяли рожь, а женщины – овес, яровые и горох.

Приблизительно в это время плотва мечет икру. Сроки посева определяли и в зависимости от поведения рыбы. Если во время нереста плотва только на четыре дня остается вместе, а потом расходится, то сеять нужно раньше. Если же рыба в период нереста остается вместе на неделю и больше, то сев лучше проводить позднее.

Приметы и поверья

Если солнышко ясно взошло, то и лето будет ясное. На Ерему погоже – уборка хлеба пригожа. Непогода в этот день сулит холодную и суровую зиму. С вечера роса пала – к ясному дню. Если еловые шишки рано и быстро распустились, то с посевом не стоит медлить. Сон с 13 на 14 мая скоро исполнится, только рассказывать о нём никому нельзя. Сновидение, увиденное днем 14 мая, сбудется тогда, когда вы совсем про него забудете.

Люди, родившиеся 14 мая, предъявляют завышенные требования и к себе, и к окружающим. Они замкнуты в эмоциональном плане, и мало беспокоятся за удобство окружающих. Именинникам дня подходит рубин.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24