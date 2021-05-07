Катунь24: Евсеев день: традиции и приметы на 7 мая

По приметам с 7 мая бывает ещё 12 заморозков. По традиции, в этот день сеяли овес. В народном календаре дата получила названия Евсеев день, Евсей – овсы отсей, Савва.

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В древности люди верили, что к концу первой недели мая к человеку приставала «маета». Его начинало «гнуть к земле». Чтобы избавится от тяжести, люди умывались святой водой и молились святой Елизавете – покровительнице этого дня.

Традиции, обычаи и гадания

В это время припасы подходили к концу:

«Савва – хлеб кончается, голодный май начинается».

Имя Евсевей (Евсей) связали со словами сеять, сев, овес, поэтому в народном сознании мученик Евсевий стал покровителем полевых работ.

«Овес не князь – любит грязь».

«Пришел Евсей – овсы отсей».

Овес – одна из самых старых зерновых культур, появившаяся задолго до пшеницы. Одним из первых его начали использовать в качестве зеленого удобрения. Зерно овса богато на витамины. Белка в нём больше, чем в зернах пшеницы. Но не только своим зерном интересен этот злак. Овес используют как сидерат (зеленое удобрение). Растение выращивают с целью его последующей заделки в почву. Это позволяет улучшить её структуру, обогатить азотом, избавиться от сорной травы. Мочковатая корневая система злака хорошо разрыхляет землю и укрепляет плодородный слой.

Существует немало советов и присловий про то, когда и как сеять овес:

Овес нужно сеять за два дня до полнолуния или через два дня после. Если береза распустилась, а осина ещё нет – пора сеять овес. Овес сеяли, когда с ивы полетит пух или, когда дубовый лист развернётся величиной с ухо зайца. Ранние яровые сеяли после того, как вода сойдет, поздние – когда калина зацветет. Днем раньше посеешь – неделей раньше уберешь.

7 мая наши предки не только занимались посевом, но и отмечали праздник Пролетье – наступления лета, и бесповоротного ухода зимы. Проводились различные обряды, помогающие окончательно пробудить землю от зимней спячки и приносящие крестьянам силы и здоровье.

Древние славяне прославляли Мать всех богов – Майю Златовласку. В её честь зажигали священный огонь, символизирующий уход зимы, возвращение летних дней и вращение Солнцеворота. Проводились обряды «опахивания», которые способствовали здоровью и привлекали удачу.

Были распространены скоморошьи игры, песни, пляски, хороводы и другие забавы. 7 мая люди играли на различных музыкальных инструментах – дудке, свирелях, кугиклах, барабанах.

Считали, что этот день хорош для гадания. Поэтому вечером девушки ворожили на суженного и свою судьбу. Распространенным было гадание на пшеничных зернах. Девушка загадывала желание и брала немного пшеницы в левую ладонь. Потом высыпала зёрна на стол и пересчитывала их. Если количество чётное, то желание сбудется.

Приметы и поверья

Коль берёза распустилась или показались крылатые муравьи, то пора овес сеять. Если с лозы и ивы пух летит, то пришло время посева позднего овса. Много комаров в этот день – хороший знак. Урожай овса богатым будет. Если рожь в дождь посеять, то сорняки замучают. Если вечером заря желтого цвета, то дождей не жди. Вокруг звезд чёрные или белые венчики – к дождю. Лучи солнца темнеют – к грозе. Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют чёткое очертание – к сильной грозе и порывистому ветру. Сильная завязь орехов, большие почки на осине, урожай сморчков – к урожаю проса. День несчастливый. Сны с 6 на 7 мая сбудутся не скоро. Рассказывать о них никому нельзя.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24