Катунь24: Евсеев день: традиции и приметы на 7 мая
По приметам с 7 мая бывает ещё 12 заморозков. По традиции, в этот день сеяли овес. В народном календаре дата получила названия Евсеев день, Евсей – овсы отсей, Савва.
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В древности люди верили, что к концу первой недели мая к человеку приставала «маета». Его начинало «гнуть к земле». Чтобы избавится от тяжести, люди умывались святой водой и молились святой Елизавете – покровительнице этого дня.
Традиции, обычаи и гадания
В это время припасы подходили к концу:
«Савва – хлеб кончается, голодный май начинается».
Имя Евсевей (Евсей) связали со словами сеять, сев, овес, поэтому в народном сознании мученик Евсевий стал покровителем полевых работ.
«Овес не князь – любит грязь».
«Пришел Евсей – овсы отсей».
Овес – одна из самых старых зерновых культур, появившаяся задолго до пшеницы. Одним из первых его начали использовать в качестве зеленого удобрения. Зерно овса богато на витамины. Белка в нём больше, чем в зернах пшеницы. Но не только своим зерном интересен этот злак. Овес используют как сидерат (зеленое удобрение). Растение выращивают с целью его последующей заделки в почву. Это позволяет улучшить её структуру, обогатить азотом, избавиться от сорной травы. Мочковатая корневая система злака хорошо разрыхляет землю и укрепляет плодородный слой.
Существует немало советов и присловий про то, когда и как сеять овес:
- Овес нужно сеять за два дня до полнолуния или через два дня после.
- Если береза распустилась, а осина ещё нет – пора сеять овес.
- Овес сеяли, когда с ивы полетит пух или, когда дубовый лист развернётся величиной с ухо зайца.
- Ранние яровые сеяли после того, как вода сойдет, поздние – когда калина зацветет.
- Днем раньше посеешь – неделей раньше уберешь.
7 мая наши предки не только занимались посевом, но и отмечали праздник Пролетье – наступления лета, и бесповоротного ухода зимы. Проводились различные обряды, помогающие окончательно пробудить землю от зимней спячки и приносящие крестьянам силы и здоровье.
Древние славяне прославляли Мать всех богов – Майю Златовласку. В её честь зажигали священный огонь, символизирующий уход зимы, возвращение летних дней и вращение Солнцеворота. Проводились обряды «опахивания», которые способствовали здоровью и привлекали удачу.
Были распространены скоморошьи игры, песни, пляски, хороводы и другие забавы. 7 мая люди играли на различных музыкальных инструментах – дудке, свирелях, кугиклах, барабанах.
Считали, что этот день хорош для гадания. Поэтому вечером девушки ворожили на суженного и свою судьбу. Распространенным было гадание на пшеничных зернах. Девушка загадывала желание и брала немного пшеницы в левую ладонь. Потом высыпала зёрна на стол и пересчитывала их. Если количество чётное, то желание сбудется.
Приметы и поверья
- Коль берёза распустилась или показались крылатые муравьи, то пора овес сеять.
- Если с лозы и ивы пух летит, то пришло время посева позднего овса.
- Много комаров в этот день – хороший знак. Урожай овса богатым будет.
- Если рожь в дождь посеять, то сорняки замучают.
- Если вечером заря желтого цвета, то дождей не жди.
- Вокруг звезд чёрные или белые венчики – к дождю.
- Лучи солнца темнеют – к грозе.
- Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют чёткое очертание – к сильной грозе и порывистому ветру.
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Сильная завязь орехов, большие почки на осине, урожай сморчков – к урожаю проса.
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День несчастливый.
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Сны с 6 на 7 мая сбудутся не скоро. Рассказывать о них никому нельзя.
По материалам сайта vsyamagik.ru