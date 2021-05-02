Катунь24: Ещё 15 домов подтопило в Алтайском крае

Всего подтоплено 15 жилых домов, 171 приусадебный участок, 6 участков местных автодорог, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На данный момент на территории Алтайского края зафиксированы подтопления в 5 муниципальных образованиях, в трёх населенных пунктах. В местах затопления спасатели ведут круглосуточный мониторинг воды в реках.

В Красногорском районе, где подтоплены жилые дома и приусадебные участки, приведен в готовность пункт временного размещения для граждан для эвакуации в случае такой необходимости. Силами администрации сельского совета проведен подворовый обход граждан, розданы памятки о действиях людей в период паводка, организовано постоянное информирование граждан.

В Красногорском работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, оснащённая беспилотной авиасистемой для контроля ситуации. Также организовано дежурство группы спасателей Управления ГОЧС и ПБ в Алтайском крае (5 человек, 2 единицы техники), оперативной группы местного гарнизона и районной администрации.

Катунь24