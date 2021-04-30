Катунь24: Эксперты предположили, почему на озере в Барнауле массово всплыла мёртвая рыба

Массовая гибель рыбы весной – явление нередкое. Наиболее распространенная причина — недостаток кислорода в воде. Однако жители села Лебяжье, расположенного в Барнауле, опасаются, что их рыба не задохнулась, а чем-то отравилась. В ситуации разбирались экологи сразу нескольких ведомств. Наша съёмочная группа выслушала все версии.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Эксперты предположили, почему на озере в Барнауле массово всплыла мёртвая рыба

Жители села Лебяжье заметили, что в озере начали всплывать мертвые караси. Очевидцы поделились своими опасениями в социальных сетях 26 апреля 2021 года. Тут же появилась масса комментариев о причине гибели рыбы. Жители теряются в догадках.

Чтобы исключить версию ядовитых сбросов, сотрудники научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии выехали на место и взяли пробы.

«Проведён анализ содержания растворенного в воде кислорода, взяты гидробиологические пробы, отобрана вода на гидрохимический анализ и собраны экземпляры погибшей рыбы для внешнего осмотра», – рассказал главный специалист Алтайского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Алексей Лукерин.

Также среди возможных причин гибели – болезнь. Однако свою роль мог сыграть и человеческий фактор. Вдоль берега выброшенные пластиковые бутылки, фантики и медицинские маски. Возможно, для рыбы в этом озере просто не осталось места.

«Должны вести себя по-человечески. Как дома. Приехал на озеро, искупался даже, порыбачил, посидел там у костра и прочее – прибери за собой. Чтобы это всё, что ты с собой привёз, не попало в озеро. В данном случае не надо никаких служб, нужно просто совесть иметь», – отметил Владимир Кириллов, заведующий лабораторией водной экологии ИВЭП.

Специалисты еще одного ведомства, Федерального агентства водных ресурсов, предполагают, что причина гибели кроется в неудачном стечении природных обстоятельств.

«Целый набор факторов: это жаркое лето, очень холодная зима, которая привела к промерзанию водоёма на значительную глубину, и затяжная весна. Все это, вероятно, могло повлечь гибель рыбы из-за снижения кислорода в воде. Данная ситуация характерна для водоёмов с низким уровнем воды», – считает Семён Никитин, и.о. начальника отдела Верхне-Обского управления Федерального агентства водных ресурсов.

Катунь24