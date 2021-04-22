Катунь24: Ежегодно в России реализуется свыше 22 тысяч проектов с участием граждан

По словам директора Научно-исследовательского финансового института Минфина России (далее – НИФИ) Владимира Назарова, инициативное бюджетирование* существенно улучшает качество инфраструктуры и уровень удовлетворенности ею граждан. Почти треть россиян является благополучателями реализованных проектов. Ежегодно в Российской Федерации реализуется свыше 22 тысяч проектов с участием граждан.

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В Алтайском крае проект поддержки местных инициатив запущен в 2016 году. С 2017 по 2021 год в рамках этого проекта в Алтайском крае будет реализовано 1205 проектов в 59 муниципальных районах и трех городских округах. Общая стоимость реализованных проектов составит 1135,6 миллиона рублей, из них средства краевого бюджета — 790,6 миллиона рублей.

В целях развития инициативного бюджетирования в крае с 2019 года реализуется конкурс школьных инициатив «Я считаю». Финансовая поддержка предназначена для развития объектов школьной инфраструктуры, улучшения учебно-воспитательного процесса, повышения финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности учащихся старших классов. В 2020 году было реализовано 17 проектов на общую сумму 6 млн рублей. В феврале текущего года подведены итоги очередного конкурса школьных инициатив «Я считаю», по результатам которого планируется реализовать 63 проекта на общую сумму более 22 млн рублей.

Сотрудники Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России оказали содействие правительству Республики Узбекистан по запуску механизма инициативного бюджетирования. В рамках программы двустороннего сотрудничества между министерствами финансов России и Узбекистана они предоставили методологические разработки, которые содействовали запуску масштабной программы. 13 апреля обнародовано постановление президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева о запуске масштабной программы реализации проектов с участием граждан.

*Инициативное бюджетирование — совокупность практик по решению вопросов местного значения, реализуемых по инициативе и с участием граждан.

Катунь24