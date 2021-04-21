Катунь24: Экс-представитель Алтайского края в региональном парламенте Стелла Штань останется под арестом

Катунь24: Экс-представитель Алтайского края в региональном парламенте Стелла Штань останется под арестом21.04.2021
Рассмотрение апелляции прошло сегодня, 20 апреля 2021 года.
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Мера пресечения осталась без изменения: до 30 мая 2021 года Стелла Штань останется под стражей в изоляторе временного содержания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого суда.
Напомним, Стелла Штань была задержана 1 апреля 2021 года. С 2008 по 2016 год Штань была депутатом АКЗС. В 2018 году назначена на должность представителя губернатора и правительства края в региональном парламенте.
Отмечается, что события, которые расследуются правоохранительными органами, произошли до того, как Стелла Штань начала работать в должности представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС.