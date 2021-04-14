Катунь24: ЕГЭ решили оставить только для поступающих в вузы

С такой инициативой выступил общественный совет при Минпросвещения, пишет РИА Новости.

Фото: pixabay.com

По мнению члена общественного совета при ведомстве Александра Привалова, такие изменения можно ввести уже в 2022 году.

На заседании общественников при Минпросвещения и Рособрнадзоре он представил доклад, в котором отметил, что в 2020 году не поступавшие в вузы выпускники школ не сдавали ЕГЭ. И, как подчеркнул Привалов, «к общему удивлению, ничего страшного при этом не произошло». По его словам, учащиеся смогли получить аттестаты, а вузы набрать первокурсников.

При отказе от ЕГЭ для тех, кто не поступает в вуз, в неприкосновенности сохраняются все плюсы экзамена — «некоторое выравнивание шансов на поступление в престижные вузы выпускников сельских школ с абитуриентами из столиц», подчеркнул он.

Баллы, полученные школьниками на экзамене, стали оценкой работы «огромного числа людей: от учителей до губернаторов». При этом Привалов пояснил, «чем шире применяется избранная для контроля цифирь, тем сильнее она извращает суть процессов, которые призвана контролировать». Этим общественник и объяснил необходимость отказа от обязательной сдачи ЕГЭ как выпускного экзамена.

Привалов считает, что обязанность отчитываться по итогам ЕГЭ в «неизменно растущем качестве обучения» вынуждает постоянно снижать планку требований.

Между тем член общественного совета подчеркнул, что школа все же не может остаться без выпускных испытаний — если с ЕГЭ снимут эту функцию, то ее необходимо децентрализовать. Выпускные экзамены стоит проводить в форме традиционных, устных экзаменов, уверен он. Таким образом можно остановить и повернуть вспять «уплощение школьного образования».

Катунь24