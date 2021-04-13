Катунь24: Эксперт назвала способ выгодно погасить ипотеку

Представитель ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала, как лучше выстроить систему платежей по ипотеке, чтобы иметь возможность быстрее по ней рассчитаться.

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В качестве оптимального срока ипотечного кредита специалист назвала семь лет. По ее мнению, чтобы гасить ипотеку быстро и без больших переплат, нужно выплачивать часть денег досрочно.

Ипотечный кредит предполагает возможность досрочного погашения, поэтому по возможности следует сначала снизить размер платежа до оптимальных значений, чтобы снизить риск невыплат из-за непредвиденных обстоятельств.

«Но при этом продолжать платить как минимум уже привычную сумму ежемесячного платежа, направляя образовавшуюся в результате его сокращения дельту на дальнейшее досрочное гашение кредита», — объяснила Решетникова.

Это в интересах заемщика, поскольку переплата в таком случае будет гораздо меньше. Эксперт также полагает, что стоит снижать платеж, если есть цель переплатить меньше и обезопасить себя.

«Безопаснее сначала снизить ежемесячный платеж до комфортных значений, чтобы сократить риск невыплат на случай непредвиденных обстоятельств, но при этом продолжать платить как минимум уже привычную сумму ежемесячного платежа», — цитирует Решетникову URA.RU.

Разница, которая возникнет из-за превышения обязательного платежа, со временем приведет к сокращению задолженности, хотя сразу она будет не особенно заметной. Позже можно прибегнуть к перерасчету и снизить срок или размер платежа.

Катунь24