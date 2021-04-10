Катунь24: Ежегодная ярмарка мёда открылась в Барнауле

Сегодня, 9 апреля, в Барнауле на площади Сахарова открывается ежегодная выставка-ярмарка мёда и пчелопродукции «Здоровье горожанина». Работать она будет до 18 апреля.

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Свою продукцию для гостей и жителей региона представят 17 пчеловодов из 12 районов края. На ярмарке будут предложены разнообразные сорта мёда: луговой, таёжный, горный и другие, а также полезные пчелопродукты: пыльца, перга, прополис.

Для пчеловодов края будет представлен пчелоинвентарь: ульи, ножи, вощина, рамки, тара для мёда и многое другое от двух алтайских производителей и компании из Польши, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Режим работы ярмарки с 10:00 до 18:00.

Катунь24