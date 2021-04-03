Катунь24: Эксперты назвали пять способов обмана на шиномонтаже

Бывший работник шиномонтажа Виктор Губин рассказал изданию «За рулем» о способах обмана автовладельцев, которые используют мастера.

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Довольно часто на шиномонтаже работники навязывают клиентам платную чистку ступиц. За эту несложную процедуру могут попросить до 500 рублей, хотя сотрудник обязан сделать это бесплатно при каждой смене колес.

Кроме этого нередко в шиномонтажках предлагают автовладельцам поменять вентили, утверждая, что это необходимо делать каждый год. Но эксперт утверждает, что эту процедуру необходимо выполнять по мере износа.

Еще один способ «развода» — заправлять шины азотом, который якобы приносит больше пользы при вождении, чем обычный воздух. Виктор Губин назвал эту услугу «полнейшей ерундой», подчеркнув, что она бесполезна.

Клиенты могут потерять несколько тысяч рублей и при ремонте якобы кривых дисков. Во время балансировки колеса мастер создает специальные условия, чтобы самодельный «эксцентрик» показал высокую разбалансировку.

Автоэксперт утверждает, что настоящую «восьмерку» исправить практически невозможно, а выпрямление диска заняло бы у специалиста минимум полдня. Он подчеркивает, что если вам «отремонтировали» диск за гораздо более короткий срок, то, вероятнее всего, этой проблемы у вас изначально не было.

Виктор Губин добавил, что минимизировать ущерб все же можно, если обговаривать сумму до начала работ.

«По возможности переобувайтесь в проверенных мастерских и не забывайте благодарить работников чаевыми, если результат вам понравился. В крупных центрах шиномонтажа услуги будут стоить дороже, зато и отстоять свою правоту проще — такие компании дорожат репутацией», — говорится в материале.

Катунь24