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Катунь24: Эндокринолог назвала биологическую причину разрыва отношений

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Эндокринолог назвала биологическую причину разрыва отношений22 марта 2021, 13:00

Врач Ольга Деревянко в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что причинами частых ссор в семье могут стать нарушения работы эндокринной системы.

Фото: pixabay.com

По ее словам, нередко психологи направляют к специалистам пары, находящиеся на грани разрыва отношений, и у таких пациентов зачастую обнаруживается тиреотоксикоз. Эту проблему, по словам специалиста, можно решить медикаментозно.

На эмоциональный фон человека сильно влияют и гормоны, отметил специалист.

Тиреотоксикоз – болезненное состояние организма, возникающее вследствие избыточного выделения гормонов щитовидной железой. Так как данный вид гормонов ответственен за скорость клеточного метаболизма, происходит сбой энергообмена в организме. Поэтому гиперфункция щитовидной железы сказывается на всех его системах.

Катунь24

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