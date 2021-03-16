Катунь24: Эмоции Рака вырвутся на свободу, а у Льва возможны незапланированные приобретения. Гороскоп на 16 марта

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Эмоции Рака вырвутся на свободу, а у Льва возможны незапланированные приобретения. Гороскоп на 16 марта16 марта 2021, 06:13

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 16 марта.

Овну не мешает внимательнее смотреть себе под ноги, потому что вероятность найти на дороге деньги очень высока. Впрочем, деньги ждут его не только под ногами. Сегодня у Овна как никогда высок шанс обернуть любое дело к своей выгоде. Пользуясь своим красноречием, он легко может найти не только союзников, но даже и спонсоров, готовых профинансировать его начинания.

Тельцу ничто так не противопоказано, как шопинг. Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дыркой в бюджете. Если же Телец все-таки рискнет сегодня отправиться по магазинам, то ему не мешает взять с собой кого-нибудь покрепче, чтобы держал его за руки перед прилавком. Зато сегодня у Тельца здорово будет получаться заражать окружающих своими идеями и планами.

Близнецы будут ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели они не ставили перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки. Если Близнецы не хотят, чтобы день прошел впустую, им не стоит полагаться на собственную активность. Гораздо лучше отдать инициативу кому-то более энергичному, держась в его фарватере. И все устроится само собой.

Эмоции Рака наконец-то вырвутся на свободу! Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову. И не только вам, но и еще кому-то рядом с вами. Впрочем, что ценно, сегодня эмоции Рака будут окрашены главным образом в позитивные цвета, по этой причине можно слишком уж не осторожничать. В этот день у вас будет возможность оторваться по полной.

У Льва возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться – звезды гороскопа склоняют Льва подходить к вопросу финансовых трат вдумчиво и осмотрительно. Так что покупки, сделанные сегодня, едва ли обернутся дырой в вашем бюджете. А вот пользы они могут принести немало.

Дева должна сама стать кузнецом своего счастья! И не только своего. Окружающие сегодня сами будут тянуться к ней, отдавая инициативу в ее руки. Эмоции Девы обещают быть позитивными и заразительными (в хорошем смысле этого слова), а ее задумки и планы – интересными. Вообще, этот день крайне благоприятен для новых знакомств и реализации практически любых задумок Девы.

У Весов есть все шансы добиться желаемого – чего бы они не пожелали! Ну а добившись, Весы уже не выпустят это из своих цепких рук. И не вздумайте мешать Весам – в достижении цели они не остановятся ни перед чем и перешагнут через любого. Впрочем, избежать конфликта с Весами сегодня легко: достаточно просто не вставать у них на пути и не ставить палки в их колеса.

Скорпиону не мешает принимать решения чуточку быстрее! День предоставит ему немало счастливых шансов как в делах, так и в любви. Но Скорпион сегодня будет склонен так долго взвешивать и рассуждать, что шансы эти могут самым досадным образом улетучиться. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, не забывайте: слишком много думать вредно. Сегодня надо думать руками, а не головой.

Стрелец как никогда будет иметь шанс и настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, ему придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее, вещи, которые Стрелец купит сегодня, будут реально нужными, а по соотношению цены и качества – просто идеальными.

Козерог не раз получит возможность блеснуть своими талантами, показав себя в самом выгодном свете. Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит. Бывает достаточно одной удачной мысли или шутки, чтобы привлечь к себе внимание. Этот день Козерогу можно использовать для того, чтобы завести полезные знакомства, заразить окружающих своими идеями или даже найти спонсора для реализации собственных проектов.

Водолей вряд ли удержится от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шоппинга, обращайте поменьше внимания на рекламные слоганы и советы друзей. Сегодня доверчивость Водолея к любой рекламе может выходить за все разумные рамки, достигая уровня абсолютной наивности и истощая кошелек!

Единственное, что может помешать Рыбам осуществить свои планы, так это собственная неорганизованность. Больше того, неорганизованность Рыб будет то и дело путать карты не только им самим, но и окружающим. Надо ли говорить, что окружающие спасибо им за это не скажут? Именно поэтому Рыбам сегодня лучше не влезать в чужие дела, а попытаться навести порядок в собственных.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24