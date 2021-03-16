Катунь24: Эксперт рассказал, когда автомобилистам следует менять зимнюю резину

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Эксперт рассказал, когда автомобилистам следует менять зимнюю резину15 марта 2021, 15:32

По его словам, уже сейчас при подготовке автомобиля к теплой погоде можно проверить тормозные колодки и жидкости.

Фото: pixabay.com

Своими советами поделился автоэксперт Максим Ракитин.

Он считает, что летние шины можно использовать, если среднесуточная температура воздуха не опускается ниже отметки в +7 градусов.

Ракитин напомнил, что перед наступлением тепла важно проверить и дворники, поскольку зимой они могли испортиться из-за снега, смешанного с реагентами. Также специалист рекомендовал помыть автомобиль.

«Нужно смыть с него всю грязь, смешанную с реагентами, чтобы не пострадало лакокрасочное покрытие, а также можно покрыть кузов воском», – рассказал «Москве 24» автоэксперт Максим Ракитин.

Катунь24