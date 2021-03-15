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Катунь24: Эксперт назвал опасные ошибки при зарядке смартфона

Мар 15, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Эксперт назвал опасные ошибки при зарядке смартфона14 марта 2021, 16:10

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала «Российской газете» об ошибках, которые могут привести к раннему износу аккумулятора телефона. Её слова приводит «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Эксперт советует не оставлять смартфон на зарядке ночью. Вместо этого она предлагает заряжать гаджет заранее перед сном, а затем включать экономный режим на ночь. Также она не рекомендует заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой.

Кроме того, Насибулина предостерегает от использования «универсальных зарядок» из Китая и советует пользоваться оригинальными адаптерами. Также не рекомендуется дожидаться полной разрядки смартфона. По словам аналитика, идеальной для батареи смартфона считается ситуация, при которой её заряд не опускается ниже 20% и не поднимается выше 80%.

Катунь24

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