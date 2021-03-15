Катунь24: Евдокия Свистунья: традиции и приметы на 14 марта

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Евдокия Свистунья: традиции и приметы на 14 марта14 марта 2021, 08:02

Приметы на 14 марта указывали на то, каким будет лето. В народном календаре дата получила название Евдокия свистунья, Евдокия плющиха, Авдотья весновка, Авдотья – подмочи порог. Православная церковь 14 марта почитает преподобномученицу Евдокию Илиопольскую.

Фото: pixabay.com

Святая проживала в Илиаполе Финикийском, была наделена редкой красотой. В молодые годы вела греховную жизнь, занимаясь проституцией. Позже удачно вышла замуж и стала состоятельной. Местные власти оказывали Евдокии почтение. Однажды она услышала, как инок Герман вслух читал Священное Писание. На неё произвели огромное впечатление предсказания о Страшном Суде и Втором пришествии Христа. Грешница испугалась, что её ожидают описанные в Библии наказания.

Познакомившись с Германом, женщина многое узнала о христианской вере, уверовала в Единого Бога и приняла крещения. Евдокия раздала свои богатства бедным и стала монахиней. Много лет живя в монастыре, она посвятила себя подвигам молитвы, поста и очищения души. Спустя время её возвели в сан игуменьи. Святая исцеляла больных своими молитвами, помогала странникам, страждущим и людям, посещающим её обитель. Однако её оклеветали, обвинили в обмане и колдовстве, а потом обезглавили.

Традиции и обычаи

День памяти святой Евдокии по старому стилю выпадал на 1 марта, т.е. открывал весну, а в Древней Руси был первым днем Нового года, поэтому с ним связано много обычаев, традиций и примет. Этот день воспринимали как важный переход природы от одного состояния в другое. Он был значимым временным рубежом, за которым земля пробуждалась от зимней спячки, и наступал новый сельскохозяйственный год.

Авдотья весновка семь шуб снимает, весну сряжает.

К этому времени подтаивают снеговые сугробы и во многих местах распадаются на «плюшки»-островки. Отсюда – плющиха.

Дуют мартовские ветры – важнейшие показатели наступившей весны. Наши пращуры вслушивались в «голос» этих ветров и слышали посвист молодецкий, силу и напор, сметающие на своем пути все препятствия. Во многих местах встречали весну, выходя с глиняными свистульками на пригорки. Свистели и взрослые, и дети, уверенные в том, что чем громче и разнообразнее свист, чем больше людей дует в свистульки, тем скорее наступит весна. Так святая Евдокия получила в народе ещё одно прозвище – свистунья.

С Евдокии свистуньи ветры и вихри.

Вот те раз, приехала свистунья!

С Авдотьи начинаются первые настоящие оттепели.

Евдокия – замочи подол, под порогом мокро.

По погоде дня судили о весне, лете и даже делали прогнозы нам весь год, обращая внимание на ветер, наличие или отсутствие снегопада. Наблюдали за поведением птиц, животных и насекомых. Например, если проснулся сурок, вышел из норы и начал свистеть – это первый признак весны. Увидев пролетающую ласточку, в неё бросали горсть земли, сказав: «На тебе, ласточка, на гнездо».

Крестьяне думали о предстоящих полевых работах: чинили борону, точили соху. В горшочках сеяли капустные семена на рассаду, веря, что вырастит капуста, которая не пострадает от морозов и даст хороший урожай. Семена сеяли до восхода солнца (чтобы рано поспела капуста и была головастая), крепко повязав голову платком (чтобы головки твердыми были).

Днем на Евдокию с кровли скидывали снег, а из леса приносили сучья и протапливали печь, чтобы весна была теплой. Вечером под порог клали сырую тряпку. Если к утру она замерзнет, то весна будет холодной. Перед сном смотрели на сосульки: если они долгие, то лён будет хороший.

С этой даты женщины всерьез брались за ткачество, занимаясь этим до наступления посевных работ. Натканные полотна старались выбелить в мартовской воде, которой приписывали особые качества. Вообще считалось, что снег, выпавший 14 марта, обладает целительными качествами.

Заботы – заботами, а первый весенний праздник отмечали торжественно и весело. Девушки и дети выходили «кликать весну». С этой целью собирались на пригорках или взбирались на крыши строений и пели веснянки.

Бывало, что веснянки, запеваемые с этого дня, пели до Троицы.

В народе 14 марта – день милости. Кто этот обычай соблюдает, тот подает не только за себя, но и за усопших предков. Через добрый поступок покойным прощаются грехи. Подавая милостыню, старайтесь, чтобы немногие это видели. Чем скромнее делается доброе дело, тем величественнее оно перед Господом.

Приметы и поверья

Авдотья красна, и весна красна. Какая Евдокия, такое и лето. На Плющиху погоже – всё лето пригоже. Капель с крыш – к теплому лету. На Авдотью ясно – год прекрасный, пасмурно – к плохому году. Если Евдокия снег расплющила, весна будет ранняя. Откуда дует ветер на Евдокию, оттуда он будет дуть весной и летом. Если на Плющиху ветер с севера, лето будет хорошо для пчеловодства. Южный ветер – к дождливому лету, северный – к холодному. Ясная погода – к урожаю пшеницы. Если на Евдокию молодой месяц с дождем, то быть мокрому лету. Снег в этот день – к урожаю и обилию грибов по осени. Метель 14 марта сулит затяжную весну и неурожай. Лужи у порога – пчеловоды в меду купаться будут. Если курочка из лужицы напьётся, весна будет ранняя. Грачи до Евдокии прилетели – снег сойдет рано, а летом часто будут идти дожди. Если у Авдотьи вода, то у Егора вешнего (6 мая) трава. Если на Евдокию курочка талой воды напьется, то на Егория овечка травы наестся. Нет в марте воды – нет в мае травы.

Сон с 13 на 14 марта сбудется в ближайшее время. Важно и то, что приснилось:

бумагу рвать – к шуму;

в зеркало смотреться – к переменам;

гладить живот – к гостям;

иконы – к крепкому здоровью;

колесо – к судебному процессу;

кроить ткань – к бедности;

огородная зелень – к пополнению семьи;

сдобой лакомиться – к печали;

славить Христа – к долгой жизни;

чесать вшей – к прибыли;

чистить обувь – к дальней дороге.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24