Катунь24: Эксперт рассказал, какие слова не стоит искать в интернете

Эксперт рассказал, какие слова не стоит искать в интернете08 марта 2021, 17:17

Запретные темы бывают очевидные — наркотики, террористическая деятельность и всё, что ограничено законом. Но есть и неочевидные темы, поиск слов по которым может привести к неприятностям.

Фото: pixabay.com

Как рассказал агентству «Прайм» партнёр и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов, поиск по запретным темам сам по себе не является преступлением, однако последующее скачивание информации и её использование может попадать под Уголовный кодекс.

По его словам, правоохранительные органы периодически отслеживают активность пользователей в интернете. История поиска вполне может быть трактована как признак преступных намерений.

Эксперт утверждает, что на нарушение законы может формально указывать и поиск ссылки на скачивание пиратского фильма, так что лучше аккуратно забивать названия в поисковую строку.

«Конечно, важен здравый смысл — если человеку по профилю работы нужно искать подозрительные темы, это послужит оправданием. Но целенаправленный поиск нелегального контента вызовет вопросы, даже если дело только в любопытстве», — объяснил Мясоедов.

Катунь24