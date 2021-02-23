Катунь24: Ещё 145 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Алтайском крае

Ещё 145 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Алтайском крае22 февраля 2021, 11:08

Выздоровел 101 пациент, умерли 10 человек, от COVID-19 — 8.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 42 700 человек, в т. ч. 2 874 ребенка. Выздоровели всего 38 149 (+101) человек. Умерло 2 258 (+10) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 444 (+8) человека; иные причины смерти — 814 (+2) человек.

По данным на 22 февраля 2021 года на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 528 человек.

Кроме этого, 565 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 361, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 93.

Минздравом края развернуто 2 870 коек, к кислороду имеют подключение 1931, с ИВЛ — 324. Резервных коек: 2 870-1 528-565=777.

16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

392 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 145 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 43,

Бийск — 11,

Рубцовск — 8,

Камень-на-Оби — 4,

Быстроистокский район — 4,

Кулундинский район — 4,

Заринск — 3,

Новоалтайск — 3,

Благовещенский район — 3,

Крутихинский район — 3,

Михайловский район — 3,

Поспелихинский район — 3,

Ребрихинский район — 3,

Родинский район — 3,

Солтонский район — 3,

Алейск — 2,

Славгород — 2,

Бийский район — 2,

Волчихинский район — 2,

Калманский район — 2,

Локтевский район — 2,

Немецкий национальный район — 2,

Павловский район — 2,

Петропавловский район — 2,

Третьяковский район — 2,

Алейский район — 1,

Бурлинский район — 1,

Егорьевский район — 1,

Завьяловский район — 1,

Змеиногорский район — 1,

Зональный район — 1,

Ключевский район — 1,

Краснощековский район — 1,

Курьинский район — 1,

Кытмановский район — 1,

Мамонтовский район — 1,

Первомайский район — 1,

Романовский район — 1,

Рубцовский район — 1,

Советский район — 1,

Табунский район — 1,

Тальменский район — 1,

Топчихинский район — 1,

Троицкий район — 1,

Тюменцевский район — 1,

Усть-Пристанский район — 1,

Хабарский район — 1,

Целинный район — 1,

Шелаболихинский район — 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:

Барнаул — 15 615,

Алейск — 661,

Алейский район — 260,

Алтайский район — 163,

Баевский район — 127,

Белокуриха — 281,

Бийск — 3 386,

Бийский район — 296,

Благовещенский район — 539,

Бурлинский район — 334,

Быстроистокский район — 85,

Волчихинский район — 339,

Егорьевский район — 221,

Ельцовский район — 32,

Завьяловский район — 237,

Залесовский район — 273,

Заринск — 1 265,

Заринский район — 179,

ЗАТО Сибирский — 77,

Змеиногорский район — 542,

Зональный район — 191,

Калманский район — 355,

Камень-на-Оби — 259,

Каменский район — 255,

Ключевский район — 246,

Косихинский район — 207,

Красногорский район — 61,

Краснощековский район — 193,

Крутихинский район — 144,

Кулундинский район — 545,

Курьинский район — 205,

Кытмановский район — 138,

Локтевский район — 617,

Мамонтовский район — 252,

Михайловский район — 513,

Немецкий национальный район — 245,

Новичихинский район — 260,

Новоалтайск — 1 263,

Павловский район — 497,

Панкрушихинский район — 104,

Первомайский район — 833,

Петропавловский район — 166,

Поспелихинский район — 450,

Ребрихинский район — 400,

Родинский район — 244,

Романовский район — 134,

Рубцовск — 2 912,

Рубцовский район — 428,

Славгород — 1 056,

Смоленский район — 196,

Советский район — 127,

Солонешенский район — 106,

Солтонский район — 76,

Суетский район — 28,

Табунский район — 183,

Тальменский район — 766,

Тогульский район — 246,

Топчихинский район — 335,

Третьяковский район — 157,

Троицкий район — 270,

Тюменцевский район — 144,

Угловский район — 161,

Усть-Калманский район — 166,

Усть-Пристанский район — 170,

Хабарский район — 116,

Целинный район — 198,

Чарышский район — 106,

Шелаболихинский район — 187,

Шипуновский район — 377,

Яровое — 500.

Из общего числа заболевших 435 случаев — завозные, в т. ч. 179 — из-за рубежа; 25 401 случай — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 42 700 заболевших: 11 314 — у больных внебольничной пневмонией, 23 889 — у заболевших ОРВИ, в 7 497 случаях — бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 182 074 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 189,15 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2 189 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 2 331 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 66 542 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

По данным на утро 22 февраля 2021 года прививается 45 064 (+1 721) человека, в том числе: 32 608 (+1 168) человек получили первую прививку; 12 456 (+553) человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24