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Алтайский край

Катунь24: Ещё 145 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Алтайском крае

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Ещё 145 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Алтайском крае22 февраля 2021, 11:08

Выздоровел 101 пациент, умерли 10 человек, от COVID-19 — 8.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 42 700 человек, в т. ч. 2 874 ребенка. Выздоровели всего 38 149 (+101) человек. Умерло 2 258 (+10) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 444 (+8) человека; иные причины смерти — 814 (+2) человек.

По данным на 22 февраля 2021 года на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 528 человек.

Кроме этого, 565 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 361, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 93.

Минздравом края развернуто 2 870 коек, к кислороду имеют подключение 1931, с ИВЛ — 324. Резервных коек: 2 870-1 528-565=777.

16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

392 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 145 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул — 43,
  • Бийск — 11,
  • Рубцовск — 8,
  • Камень-на-Оби — 4,
  • Быстроистокский район — 4,
  • Кулундинский район — 4,
  • Заринск — 3,
  • Новоалтайск — 3,
  • Благовещенский район — 3,
  • Крутихинский район — 3,
  • Михайловский район — 3,
  • Поспелихинский район — 3,
  • Ребрихинский район — 3,
  • Родинский район — 3,
  • Солтонский район — 3,
  • Алейск — 2,
  • Славгород — 2,
  • Бийский район — 2,
  • Волчихинский район — 2,
  • Калманский район — 2,
  • Локтевский район — 2,
  • Немецкий национальный район — 2,
  • Павловский район — 2,
  • Петропавловский район — 2,
  • Третьяковский район — 2,
  • Алейский район — 1,
  • Бурлинский район — 1,
  • Егорьевский район — 1,
  • Завьяловский район — 1,
  • Змеиногорский район — 1,
  • Зональный район — 1,
  • Ключевский район — 1,
  • Краснощековский район — 1,
  • Курьинский район — 1,
  • Кытмановский район — 1,
  • Мамонтовский район — 1,
  • Первомайский район — 1,
  • Романовский район — 1,
  • Рубцовский район — 1,
  • Советский район — 1,
  • Табунский район — 1,
  • Тальменский район — 1,
  • Топчихинский район — 1,
  • Троицкий район — 1,
  • Тюменцевский район — 1,
  • Усть-Пристанский район — 1,
  • Хабарский район — 1,
  • Целинный район — 1,
  • Шелаболихинский район — 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:

  • Барнаул — 15 615,
  • Алейск — 661,
  • Алейский район — 260,
  • Алтайский район — 163,
  • Баевский район — 127,
  • Белокуриха — 281,
  • Бийск — 3 386,
  • Бийский район — 296,
  • Благовещенский район — 539,
  • Бурлинский район — 334,
  • Быстроистокский район — 85,
  • Волчихинский район — 339,
  • Егорьевский район — 221,
  • Ельцовский район — 32,
  • Завьяловский район — 237,
  • Залесовский район — 273,
  • Заринск — 1 265,
  • Заринский район — 179,
  • ЗАТО Сибирский — 77,
  • Змеиногорский район — 542,
  • Зональный район — 191,
  • Калманский район — 355,
  • Камень-на-Оби — 259,
  • Каменский район — 255,
  • Ключевский район — 246,
  • Косихинский район — 207,
  • Красногорский район — 61,
  • Краснощековский район — 193,
  • Крутихинский район — 144,
  • Кулундинский район — 545,
  • Курьинский район — 205,
  • Кытмановский район — 138,
  • Локтевский район — 617,
  • Мамонтовский район — 252,
  • Михайловский район — 513,
  • Немецкий национальный район — 245,
  • Новичихинский район — 260,
  • Новоалтайск — 1 263,
  • Павловский район — 497,
  • Панкрушихинский район — 104,
  • Первомайский район — 833,
  • Петропавловский район — 166,
  • Поспелихинский район — 450,
  • Ребрихинский район — 400,
  • Родинский район — 244,
  • Романовский район — 134,
  • Рубцовск — 2 912,
  • Рубцовский район — 428,
  • Славгород — 1 056,
  • Смоленский район — 196,
  • Советский район — 127,
  • Солонешенский район — 106,
  • Солтонский район — 76,
  • Суетский район — 28,
  • Табунский район — 183,
  • Тальменский район — 766,
  • Тогульский район — 246,
  • Топчихинский район — 335,
  • Третьяковский район — 157,
  • Троицкий район — 270,
  • Тюменцевский район — 144,
  • Угловский район — 161,
  • Усть-Калманский район — 166,
  • Усть-Пристанский район — 170,
  • Хабарский район — 116,
  • Целинный район — 198,
  • Чарышский район — 106,
  • Шелаболихинский район — 187,
  • Шипуновский район — 377,
  • Яровое — 500.

Из общего числа заболевших 435 случаев — завозные, в т. ч. 179 — из-за рубежа; 25 401 случай — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 42 700 заболевших: 11 314 — у больных внебольничной пневмонией, 23 889 — у заболевших ОРВИ, в 7 497 случаях — бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 182 074 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 189,15 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2 189 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 2 331 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 66 542 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

По данным на утро 22 февраля 2021 года прививается 45 064 (+1 721) человека, в том числе: 32 608 (+1 168) человек получили первую прививку; 12 456 (+553) человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24

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