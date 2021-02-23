Катунь24: Ещё 145 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Алтайском крае

Ещё 145 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Алтайском крае22 февраля 2021, 11:08
Выздоровел 101 пациент, умерли 10 человек, от COVID-19 — 8.
Фото: pixabay.com
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 42 700 человек, в т. ч. 2 874 ребенка. Выздоровели всего 38 149 (+101) человек. Умерло 2 258 (+10) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 444 (+8) человека; иные причины смерти — 814 (+2) человек.
По данным на 22 февраля 2021 года на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 528 человек.
Кроме этого, 565 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных — 361, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 93.
Минздравом края развернуто 2 870 коек, к кислороду имеют подключение 1931, с ИВЛ — 324. Резервных коек: 2 870-1 528-565=777.
16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
392 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 145 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:
- Барнаул — 43,
- Бийск — 11,
- Рубцовск — 8,
- Камень-на-Оби — 4,
- Быстроистокский район — 4,
- Кулундинский район — 4,
- Заринск — 3,
- Новоалтайск — 3,
- Благовещенский район — 3,
- Крутихинский район — 3,
- Михайловский район — 3,
- Поспелихинский район — 3,
- Ребрихинский район — 3,
- Родинский район — 3,
- Солтонский район — 3,
- Алейск — 2,
- Славгород — 2,
- Бийский район — 2,
- Волчихинский район — 2,
- Калманский район — 2,
- Локтевский район — 2,
- Немецкий национальный район — 2,
- Павловский район — 2,
- Петропавловский район — 2,
- Третьяковский район — 2,
- Алейский район — 1,
- Бурлинский район — 1,
- Егорьевский район — 1,
- Завьяловский район — 1,
- Змеиногорский район — 1,
- Зональный район — 1,
- Ключевский район — 1,
- Краснощековский район — 1,
- Курьинский район — 1,
- Кытмановский район — 1,
- Мамонтовский район — 1,
- Первомайский район — 1,
- Романовский район — 1,
- Рубцовский район — 1,
- Советский район — 1,
- Табунский район — 1,
- Тальменский район — 1,
- Топчихинский район — 1,
- Троицкий район — 1,
- Тюменцевский район — 1,
- Усть-Пристанский район — 1,
- Хабарский район — 1,
- Целинный район — 1,
- Шелаболихинский район — 1.
Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:
- Барнаул — 15 615,
- Алейск — 661,
- Алейский район — 260,
- Алтайский район — 163,
- Баевский район — 127,
- Белокуриха — 281,
- Бийск — 3 386,
- Бийский район — 296,
- Благовещенский район — 539,
- Бурлинский район — 334,
- Быстроистокский район — 85,
- Волчихинский район — 339,
- Егорьевский район — 221,
- Ельцовский район — 32,
- Завьяловский район — 237,
- Залесовский район — 273,
- Заринск — 1 265,
- Заринский район — 179,
- ЗАТО Сибирский — 77,
- Змеиногорский район — 542,
- Зональный район — 191,
- Калманский район — 355,
- Камень-на-Оби — 259,
- Каменский район — 255,
- Ключевский район — 246,
- Косихинский район — 207,
- Красногорский район — 61,
- Краснощековский район — 193,
- Крутихинский район — 144,
- Кулундинский район — 545,
- Курьинский район — 205,
- Кытмановский район — 138,
- Локтевский район — 617,
- Мамонтовский район — 252,
- Михайловский район — 513,
- Немецкий национальный район — 245,
- Новичихинский район — 260,
- Новоалтайск — 1 263,
- Павловский район — 497,
- Панкрушихинский район — 104,
- Первомайский район — 833,
- Петропавловский район — 166,
- Поспелихинский район — 450,
- Ребрихинский район — 400,
- Родинский район — 244,
- Романовский район — 134,
- Рубцовск — 2 912,
- Рубцовский район — 428,
- Славгород — 1 056,
- Смоленский район — 196,
- Советский район — 127,
- Солонешенский район — 106,
- Солтонский район — 76,
- Суетский район — 28,
- Табунский район — 183,
- Тальменский район — 766,
- Тогульский район — 246,
- Топчихинский район — 335,
- Третьяковский район — 157,
- Троицкий район — 270,
- Тюменцевский район — 144,
- Угловский район — 161,
- Усть-Калманский район — 166,
- Усть-Пристанский район — 170,
- Хабарский район — 116,
- Целинный район — 198,
- Чарышский район — 106,
- Шелаболихинский район — 187,
- Шипуновский район — 377,
- Яровое — 500.
Из общего числа заболевших 435 случаев — завозные, в т. ч. 179 — из-за рубежа; 25 401 случай — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 42 700 заболевших: 11 314 — у больных внебольничной пневмонией, 23 889 — у заболевших ОРВИ, в 7 497 случаях — бессимптомное течение.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 182 074 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 189,15 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2 189 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 2 331 за минувшие сутки.
Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 66 542 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.
По данным на утро 22 февраля 2021 года прививается 45 064 (+1 721) человека, в том числе: 32 608 (+1 168) человек получили первую прививку; 12 456 (+553) человек полностью привиты (получили две прививки).