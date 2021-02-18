Катунь24: Екатерина Четошникова рассказала об акции «Снежный десант – 2021» в Алтайском крае • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Екатерина Четошникова рассказала об акции «Снежный десант – 2021» в Алтайском крае17 февраля 2021, 16:00

Какую помощь оказывают жителям края участники акции и как ее получить? На эти и другие вопросы ответила начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова на форуме официального сайта региона.

Фото: altairegion22.ru

Публикуем ответы на самые интересные вопросы жителей края об акции.

1Что это за акция? На кого она распространяется? Будете ли в нашем селе?

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» зародилась в Алтайском крае в 1969 году и на протяжении всех этих лет ежегодно объединяет активных студентов разных образовательных организаций региона для популяризации здорового образа жизни, проведения профориентационных мероприятий и оказания социально значимой помощи жителям сельских районов Алтайского края.

В этом году акция проходит в период с 1 по 17 февраля. «Снежный десант – 2021» отличается от акций предыдущих лет тем, что включает в себя мероприятия в режиме онлайн. С первого дня акции участники организуют тематические видеоэфиры в социальной сети «ВКонтакте» (группа «Снежный десант – РСО» 2021 (Алтайский край)»), посмотреть которые может любой желающий. Благодаря такому онлайн-общению «десантники» рассказали молодым людям края об условиях поступления и в образовательные учреждения высшего образования, и профессиональные образовательные организации Алтайского края. Также провели ряд тематических онлайн-встреч, посвященных поддержанию здорового образа жизни, и даже показали концерты, творческие номера которых подготовлены самими «десантниками».

17 февраля отряды «Снежного десанта» отправятся в муниципальные образования Алтайского края, где уже смогут провести мероприятия для жителей районов в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Отмечу, что все мероприятия будут организованы с соблюдением масочного режима, социальной дистанции и, что очень важно, все участники акции отправляются в сельские поселения только при наличии справки, подтверждающей отрицательный тест на COVID-19.

К сожалению, в этом году в Советском районе не смогут побывать участники акции: в связи с пандемией пришлось значительно сократить количество районов для выезда «десантников». Акция пройдет в Алейском, Быстроистокском, Зональном, Локтевском, Первомайском, Ребрихинском, Топчихинском, Шипуновском районах Алтайского края.

2Моя мама пенсионерка, ей 73 года. Могут ли ребята прийти почистить снег с крыши дома? Сама, к сожалению, такую помощь ей оказать не могу.

В этом году акция «Снежный десант» проходит под эгидой общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, в рамках которой жителям края оказывается бесконтактная адресная социальная помощь.

Нам очень важно, чтобы граждане, нуждающиеся в помощи, могли ее получить. Для этого вы можете оставить заявку по телефону (3852) 73-02-88, связавшись со специалистами Алтайского краевого штаба студенческих отрядов. Сотрудники штаба свяжутся с вами для дальнейшей обработки заявки и оказания необходимой помощи.

Отмечу, что «десантники» оказывают помощь безвозмездно и обязательно соблюдают масочный режим и технику безопасности.

3Знаю про «Снежный десант» не понаслышке. В позапрошлом году в моем Тальменском районе ребята здорово помогали старикам. А в этом году десант тоже по всем районам пройдет?

17 февраля участники 20 отрядов направятся в сельские поселения восьми районов Алтайского края (Алейский, Быстроистокский, Зональный, Локтевский, Первомайский, Ребрихинский, Топчихинский и Шипуновский) в рамках выездного дня акции-2021. Отряды сформированы на базе восьми высших образовательных учреждений региона, поэтому количество районов выбрано неслучайно. Отряды каждой образовательной организации направятся в районы, которые определены методом случайной жеребьевки.

В данный момент в Тальменском районе работает штаб акции взаимопомощи «Мы вместе». Если у вас есть возможность и желание помогать, приглашаем стать участником нашей дружной команды добровольцев по оказанию социально значимой помощи населению.

4Можно ли привлекать бойцов к оказанию помощи после того, как завершится акция?

Движение студенческих отрядов Алтайского края действует в течение всего года. Зимой участники педагогических, строительных, сервисных и многих других студенческих отрядов объединяются в отряды Всероссийской патриотической акции «Снежный десант», а по ее завершении продолжают социально значимую работу, участвуют в благоустроительных акциях, спортивных и творческих мероприятиях.

Активно развивается направление социального проектирования, в рамках которого студотрядовцы подают заявки на конкурсы грантов для поддержки своих социальных инициатив и проектов и их реализации на территории Алтайского края.

Если у вас есть инициативные предложения, а также если вам необходимо оказание адресной социальной помощи, вы можете оставить заявку по телефону (3852) 73-02-88. Специалисты Алтайского краевого штаба студенческих отрядов свяжутся с вами для дальнейшей обработки заявки и оказания помощи участниками студенческих отрядов.

5Из-за того, что десант в этом году проходит не как обычно, все отряды согласились принять участие в таком формате?

Да, все отряды согласились принять участие в акции, более того, их количество по сравнению с предыдущим годом хоть и немного, но выросло – с 19 до 20.

Нужно отметить, что новый формат «Снежного десанта» открыл и новые возможности. Так, профориентационные и просветительские встречи, творческие программы, которые в этом году перешли в режим онлайн, открыли перед ребятами огромные возможности самореализации, позволили создать хороший качественный контент в интернет-пространстве.

В группе «Снежный десант – РСО» 2021 (Алтайский край)» в социальной сети «ВКонтакте» участниками акции создан целый банк полезной информации. Заглянув сюда, каждый найдет для себя ответы на вопросы: «Куда поступить?», «Как поддерживать форму и быть здоровым?», «Как вступить в студенческий отряд?» и многие другие. Участники «Снежного десанта» успешно воплотили креативные идеи по организации различных онлайн-челленджей, скетчей, баттлов, но при этом им удалось сохранить традиции акции, которые сложились на протяжении многих лет. Но одним из главных результатов проведения акции в новом формате является то, что полезную информацию смогли получить молодые люди всего Алтайского края, которые умело пользуются социальными сетями и активно подключались к видеотрансляциям «Снежного десанта».

6Сложно ли было бойцам адаптироваться к новому формату работы? Скольким жителям края была оказана юридическая помощь в рамках акции?

Работа в онлайн-режиме уже стала привычным форматом коммуникации жителей, особенно молодежи, для которой общение в социальных сетях, видео-конференц-связь, работа с фото- и видеоконтентом – давно привычные инструменты. Наша главная задача заключалась в симбиозе современных информационных и технологических решений и традиционных форматов акции «Снежный десант». Насколько мы с этой задачей справились, лучше всего скажут факты об оказанной помощи, количество участников онлайн-мероприятий и позитивные отзывы жителей Алтайского края.

Одним из таких традиционных форматов акции является оказание юридической помощи. В каждом отряде есть студенты, обучающиеся на юридическом направлении образовательной организации высшего образования, которые в преддверии акции прошли специализированную подготовку в автономной некоммерческой организации «Юристы – населению».

Жители муниципальных образований Алтайского края в период с 1 по 15 февраля направляли интересующие их вопросы в адрес юридической клиники «Фемида», расположенной на базе Алтайского государственного университета, а юристы отрядов в онлайн-режиме отвечали на юридические вопросы и давали необходимые рекомендации. По итогам обращений юристы отрядов провели более 50 юридических консультаций.

17 февраля отряды «Снежного десанта» на один день отправляются в районы Алтайского края для реализации программы акции, в ходе которой юристы отрядов смогут оказать жителям бесплатную юридическую помощь. При проведении консультаций юристы используют функции правовой системы «Гарант», а также при необходимости связываются с представителями автономной некоммерческой организации «Юристы – населению» по наиболее сложным правовым вопросам.

Катунь24