Катунь24: Екатерина Четошникова назвала топ-3 полезных книг для молодежи • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Екатерина Четошникова назвала топ-3 полезных книг для молодежи17 февраля 2021, 12:07

«Назовите три самые полезные книги, которые бы вы посоветовали прочитать молодежи?» — такой вопрос задали участники форума на официальном сайте правительства региона начальнику управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерине Четошниковой.

Фото: altairegion22.ru

Екатерина Четошникова рекомендовала прочитать следующие произведения: «Подсознание может всё», автор: Джон Кехо, «Важные годы», автор: Мэг Джей, «Ответ», авторы: Алан и Барбара Пиз.

«1. Книга «Подсознание может всё» Джона Кехо

Считаю, что это отличная книга, которая действительно помогает убрать негативные мысли и настроиться на позитив, при этом результат не заставит себя долго ждать. Рекомендую эту книгу всем, кто заинтересован в саморазвитии.

2. «Важные годы» , автор — Мэг Джей

Эту книгу рекомендую к прочтению тем, кто ищет себя, свой путь, свою любовь, работу мечты и задумывается о создании семьи. Она будет помощником и даст подсказки во всех этих начинаниях. Автор на примере реальных историй показывает, что нужно делать и как избежать серьезных ошибок.

3. «Ответ», авторы — Алан и Барбара Пиз

В этой книге в доступной форме описывается, как планировать, ставить цели и достигать их, как составить правильные аффирмации. Авторы рассказывают о силе визуализации. После прочтения книги вы научитесь использовать самые действенные методики для привлечения успеха», — ответила Екатерина Четошникова.