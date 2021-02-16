Катунь24: Элитный коттеджный посёлок построят под Барнаулом • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Элитный коттеджный посёлок построят под Барнаулом15 февраля 2021, 16:02

Вблизи Барнаула начинают застраивать коттеджный посёлок Завидово. Он расположен между сёлами Фирсово и Санниково в 12 км от города.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», посёлок со всех сторон окружён рощами, а участков будет всего 56, но большой площади. Для сравнения, в самых крупных коттеджных комплексах по 700-1000 участков.

В микрорайоне Завидово обустроят свою детскую и спортивную площадки, вокруг посёлка проложат тропу здоровья. Вблизи есть водоёмы. Ближайшая трасса – Правобережный тракт – удалена от участков на 1,5 км. В посёлок подведут газ, электричество и воду. Также здесь организуют бетонные дороги, уличное освещение, территорию для сбора ТБО и пункт охраны.

Земли здесь рассчитаны на состоятельных потребителей – одна сотка стоит 120 тысяч рублей. В эту стоимость входят уже готовые коммуникации.

Катунь24