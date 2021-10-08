Катунь24: Экс-замглавы Минпросвещения и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова не признает вину

Задержанная также утверждает, что не скрывалась от следствия.

Фото: vogazeta.ru

Подозреваемую в краже более 50 млн рублей уроженку Алтайского края Марину Ракову задержали вчера, 6 октября 2021 года, в Москве. Вместе со своим адвокатом она приехала в ГСУ ГУ МВД по Москве на Новослободскую улицу после задержания и допроса её гражданского мужа Артура Стеценко, который помогал ей скрываться, уточняет «Коммерсант».

Сейчас Марина Ракова находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Как сообщают «Известия», не признает вину и утверждает, что не скрывалась от следствия. Об этом сегодня, 7 октября 2021 года, сообщил представитель Общественной наблюдательной комиссии.

Ранее, 1 октября 2021 года, Марину Ракову объявили в федеральный розыск. 30 сентября 2021 года подозреваемая должна была приехать в следственный департамент МВД на очередной допрос, после которого решилось бы, какую меру пресечения будут требовать в суде для подозреваемой. Однако на встречу Марина Ракова не явилась, а ее мобильный телефон был недоступен. В доме у подозреваемой сотрудники оперативной службы обнаружили следы экстренных сборов, уточняет «Коммерсант».

Уроженка Алтайского края подозревается в хищении более 50 млн рублей. По словам собеседника РИА Новости, находясь на посту замминистра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, которые были предназначены на госконтракты по проекту «Учитель будущего». Правоохранители проверят контракты на сумму более 150 млн рублей, которые были заключены при участии Раковой в 2019 году.

Катунь24