Катунь24: Экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову уволили из Сбербанка

В компании сообщили, что она не является сотрудницей Сбера с 4 октября 2021 года.

Фото: vogazeta.ru

Напомним, уроженка Алтайского края подозревается в хищении более 50 млн рублей. По словам собеседника РИА Новости, находясь на посту замминистра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, которые были предназначены на госконтракты по проекту «Учитель будущего». Правоохранители проверят контракты на сумму более 150 млн рублей, которые были заключены при участии Раковой в 2019 году.

Напомним, 30 сентября 2021 года подозреваемая должна была приехать в следственный департамент МВД на очередной допрос, после которого решилось бы, какую меру пресечения будут требовать в суде для подозреваемой. Однако на встречу Марина Ракова не явилась, а ее мобильный телефон был недоступен. В доме у подозреваемой сотрудники оперативной службы обнаружили следы экстренных сборов, уточняет «Коммерсант».

«С 4 октября Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка, она была уволена в соответствии с действующими нормами трудового законодательства», – цитирует ТАСС пресс-службу Сбербанка.

Ранее в компании отметили, что оказывают содействие следователям в поиске чиновницы. В компании также подчеркнули, что расследование охватывает ее деятельность на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в Сбер и, соответственно, никак не связано с ее работой в Сбербанке.

Сегодня, 6 октября 2021 года, подозреваемую в краже более 50 млн рублей уроженку Алтайского края Марину Ракову задержали. Сейчас она находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве.

Катунь24