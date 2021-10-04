Катунь24: Эксперт рассказал, каким бензином стоит заправляться зимой

Директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников рассказал агентству «Прайм», что автомобиль нужно заправлять топливом с тем октановым числом, которое рекомендует производитель.

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По словам эксперта, при проектировании автомобиля производитель настраивает двигатель на определённый вид топлива, поэтому не стоит прислушиваться к мнениям о том, что зимой нужно выбирать бензин с большим или меньшим октановым числом.

Также Епанешников рекомендует заправляться на крупных сетевых АЗС, так как они, чаще всего, следят за качеством топлива и дорожат своей репутацией. Если заправлять автомобиль хорошим топливом, то при отсутствии технических проблем машина будет без проблем заводиться и в достаточно сильные морозы, заключил эксперт.

Катунь24