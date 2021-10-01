Катунь24: Экс-директора госпредприятия Алтайского края осудят за кражу средств нацпроекта

Бывшего начальника госпредприятия дорожного хозяйства «Северо-Восточное дорожно-строительное управление» обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата имущества в особо крупном размере).

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Стало известно, что в 2020 году возглавляемое обвиняемым предприятие и аффилированная фирма заключили контракт на 47 миллионов рублей на содержание дорог края.

В ходе следствия было установлено, что бывший директор завысил сумму оплаты по договору более чем на 6 миллионов рублей, которые выделялись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По представлению прокурора обвиняемого уволили с должности руководителя. Как сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры, ущерб он возместил в полном размере.

Катунь24