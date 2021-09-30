Катунь24: Экстремал открыл горнолыжный сезон в Шерегеше

Фрирайдер Геннадий Мелехин открыл горнолыжный сезон на популярном кузбасском курорте значительно раньше официального старта – в сентябре. Видео об этом он опубликовал в своём инстаграм-аккаунте.

Фото: инстаграм-аккаунт gena_melekhin

Спортсмен отправился кататься на гору Зеленую 27 сентября 2021 года. Первый раз снег в Шерегеше в этом году выпал 12 сентября, однако почти сразу же растаял. В 20-х числах сентября на горе образовался снежный покров, который уже не тает.

Однако Мелехин рекомендовал никому не открывать сезон так рано — по его словам, лучше подождать до ноября.

«Кататься пока рано, под снегом очень много камней. Снарягу убьёте точно, а может быть и сами травмируетесь, так что лучше не рисковать », — поделился Мелехин в инстаграме.

Шерегеш — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области у подножия горы «Зелёная». Также славится как горнолыжный курорт.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Геннадий Мелехин | ФРИРАЙД ГИД (@gena_melekhin)

Катунь24