ГОРНЯК22 23.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Экономист спрогнозировал сезонный рост цен на овощи и фрукты

Горняк22
8 часов Ago

По прогнозам Центробанка, рост цен на продукты составит примерно 7-8 %.

Фото: pixabay.com

К концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры финансов цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Елену Воронкову.

Эксперт поясняет: «Темпы роста цен на продукты в России всегда выше общей инфляции. Именно с этим связано повышение стоимости продовольственных товаров в стране».

Отметим, непродовольственные товары за текущий период этого года уже подорожали почти на 6 %.

Катунь24

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