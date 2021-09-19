Катунь24: Эпидемиологи Алтайского края призывают прививать детей от полиомиелита из-за вспышки в Таджикистане

С 2002 года Россия имеет статус свободной территории от этого вируса, однако риски заражения для людей остаются высокими.

Фото: pixabay.com

В выявлении непривитых детей включены все субъекты России. Дети, которым не поставлено ещё ни одной прививки, также обнаружены и в Алтайском крае. Меры связаны с серьезной вспышкой в Таджикистане, где обнаружили несколько случаев заболеваний детей полиомиелитом. Миграция людей из этой страны увеличивает риски заражения людей и в России.

Полиомиелит – это острая вирусная инфекция, которая передается фекально-оральным и воздушно-капельным путями. Чаще всего ей болеют дети и взрослые, но чаще дети до 5 лет, если им вовремя не сделаны прививки. Заболевание, как правило, начинается с повышения температуры, недомогания, потери аппетита, воспаления верхних дыхательных путей, болей в животе, рвоты. Инфекция бьет по центральной нервной системе, от чего возможно возможно последующее развитием параличей мышц ног, рук, туловища, что нередко приводит к инвалидности. Кроме того, полиомиелит может протекать бессимптомно.

В Роспотребнадзоре Алтайского края подчеркнули, что всем непривитым детям нужно обязательно нужно пройти вакцинацию в поликлиниках по месту жительства. В ведомстве напомнили, что от полиомиелита на первом году жизни три раза на втором году жизни два раза и один раз в 14 лет. Иммунитет к инфекции у ребенка вырабатывается после трех прививок.

Катунь24