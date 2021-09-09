Катунь24: Эксперты подсчитали, сколько раз нужно использовать пакет, чтобы нивелировать ущерб природе

Специалисты бельгийской компании Test Aсhats изучили воздействие на окружающую среду различных видов пакетов — пластиковых, бумажных и тканевых — и определили, использование каких пакетов оказалось экологичнее.

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Как рассказали в Роскачестве, чтобы определить влияние на природу, специалисты оценивали сколько ресурсов уходит на изготовление и переработку пакета, и какой углеродный след оставляет процесс производства и утилизации. Учитывались также использование типографской краски для надписей, выбросы, связанные с транспортировкой в места продажи и другие факторы.

Изучив «жизненный цикл» 96 различных пакетов, эксперты выяснили, что считающиеся очевидным злом для экологии пластиковые пакеты оказались не такими вредоносными. Пластиковый пакет из переработанных материалов нужно использовать всего 1-2 раза (при условии, что его потом снова сдадут на переработку), дабы нивелировать ущерб природе.

Считающиеся «зелёной» альтернативой бумажные и тканевые сумки экологичны только при условии их многократного использования, так как они требуют слишком много ресурсов для производства, а в процессе изготовления в атмосферу попадает больше загрязняющих веществ. Чтобы использование пакета помогло спасти природу, бумажный нужно использовать не менее 8 раз, сумку из джута или рафии нужно использовать от 36 до 68 раз, хлопковые – 104, пакеты из органического хлопка – 154. Дороже всех для природы обходится сумка-тележка: чтобы оправдать своё существование, она должна использоваться 709 раз.

Катунь24