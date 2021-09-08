Катунь24: Эксперты назвали самую полезную рыбу

Рыба для человека — самый лучший источник насыщенных жиров, витаминов D и B.

Фото: pixabay.com

По словам диетолога и директора Пищевой лаборатории Нью-Йоркского университета Лурдеса Кастро, лосось лучше другой рыбы усваивается организмом.

«Эта рыба богата омега-3 и жирными кислотами, которые необходимы для клеточного состава нашего организма и могут помочь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — цитирует эксперта издание Pravda.Ru.

Так считает и профессор пищевых наук и питания человека в Университете штата Мэн Мэри Эллен Камир. Специалист отмечает, что в лососе содержится много необходимых человеку витаминов.

Врач рекомендует мужчинам употреблять 1,6 грамма, а женщинам — 1,1 грамма омега-3 в день. Одна порция этой красной рыбы превышает эту квоту.

Катунь24