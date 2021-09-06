Катунь24: Евтихий Тихий: традиции и приметы на 6 сентября
6 сентября Православная церковь почитает память священномученика Евтихия, который был учеником Иоанна Богослова и происходил из Севастии Палестинской. Жил Евтихий в I – начале II вв. Он не причислен к лику 70 апостолов, но за свои труды получил наименование апостола. Старшие апостолы поставили его епископом.
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Услышав проповедь о Спасителе, Евстихий сначала сделался учеником Иоанна Богослова, а позже вместе с апостолом Павлом проповедовал в разных странах. Святой перенес много мучений: его томили голодом, бросали в огонь, тело строгали железом, отдавали на съедение диким животным. Однажды на святого спустили огромного льва, который заговорил человеческим голосом и воздал хвалу Творцу. Окончил священномученик свой путь в родном городе, где его усекли мечом в начале II века.
Ещё 6 сентября – день празднования в честь Петровской иконы Божией Матери. Икона была написана святителем Петром, митрополитом Киевским и всея Руси, в тот период, когда он был игуменом Ратьского монастыря на Волыни.
Святитель впоследствии подарил этот образ Максиму, митрополиту Киевскому и всея Руси, когда тот посетил Ратьскую обитель. После смерти митрополита Максима икону взял игумен Геронтий, который решил поехать в Константинополь для рукоположения. Во время его путешествия по морю разыгралась сильная буря. Ночью игумену явилась Богоматерь и сказала, что не на него возложится святительский сан, а на того, кто написал Её образ. И действительно вскоре святой Петр был поставлен митрополитом.
Традиции и обычаи
«Евтихий – тихие зори» – так в старину называли этот день. Светать начинает позже, а дни становятся короче. По народному преданию, 6 сентября «заря предостерегает и окликает всякого, кто собирается в лес в одиночестве». Поэтому на Евтихия в лес не ходили, боялись заблудиться или встретиться с лешим.
Считается, что в этот день активизируется нечистая сила. Через своих слуг – душ самоубийц или людей, умерших от алкоголизма либо насильственной смертью, – она заманивает человека в лесную чащу, в морскую пучину, в речной омут. Этот день является очень опасным. Люди старались не уходить далеко от дома, остерегались лесного эха, красных цветов, кладбищенских и болотных огней.
По легенде, в красные цветы или в блуждающие огни превращаются неприкаянные души самоубийц, а тот, кто услышит лесное эхо, скоро умрет страшной смертью. Ещё боялись смотреть на восходящее солнце, чтобы не навлечь на себя несчастье. Этот день лучше провести дома, в спокойной и безопасной обстановке.
Приметы и поверья
- Дождь в этот день – к сухой осени и хорошему урожаю в следующем году.
- Чёрные тучи солнце закрыли – к похолоданию.
- Сильный ветер 6 сентября – к несчастью.
- Людям, которые в этот день будут много работать или находится в местах большого скопления людей, следует надеть льняную одежду. Эта материя обладает положительной энергией и поможет быстрее восстановить силы.
- Увидеть красный цветок в лесу или блуждающий огонёк – к беде.
- Если болеющий человек в этот день увидит усопших родственников, то в скором времени он тоже умрет.
- Обжечься или порезаться 6 сентября – к несчастью.
- Услышать крик синицы – к дождям и похолоданию.
- Много желудей – к холодной зиме.
Человек, родившийся 6 сентября, обладает лёгким характером, оптимизмом и дружелюбием. В качестве талисмана ему подходит халцедон.
По материалам vsyamagik.ru