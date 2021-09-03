Катунь24: Эрмитаж выставил на продажу цифровые сертификаты на картины Леонардо да Винчи и Ван Гога

Всего пять картин цифровой коллекции, созданной с технологией NFT, продадут на аукционе маркетплейс ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance. Он открылся 31 августа и завершится 7 сентября 2021 года.

Фото: wikipedia.org

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подчеркнул, что с помощью продажи картин-токенов – виртуальных цифровых единиц – в музее не собираются решить финансовые вопросы.

«Эрмитаж – консервативный инноватор – консервативный музей, который использует новейшие технологии. К ним относится и наш проект «Ваш токен хранится в Эрмитаже», и вся наша работа c NFT. Мы расширяем цифровые возможности знакомства с коллекцией Эрмитажа, с его залами и зданиями. Мы хотим посмотреть, как эта форма будет восприниматься. NFT — это философия, это эстетика обладания. Цифровые копии произведений искусства наполняют интернет, где, по сути, все имеют к ним доступ, но NFT – это чувство собственности, а в нашем случае – чувство причастности к Великому музею», – цитирует слова директора Эрмитажа Михаила Пиотровского «Российская газета».

Всего в коллекцию вошли пять картин :»Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. Все токенизированные цифровые произведения созданы в двух экземплярах: один из них останется в Эрмитаже, а второй выставлен на продажу. Подлинность каждого NFT-токена подтверждает подпись Михаила Пиотровского. Дата и точное время подписания гарантирует абсолютную уникальность каждой из цифровой копий. Само место подписания — залы Эрмитажа — также закреплено в метаданных. 10 тыс. стейблкоинов.

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемый токен (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети. По сути, это цифровой сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом: изображением, гифкой, роликом или аудио. Приобретая токен, вы закрепляете право на владение.

Катунь24