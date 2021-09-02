Катунь24: Эксперт: Я бы предпочел смотреть просветительский марафон «Новое Знание», а не TikTok

Федеральный просветительский марафон «Новое Знание» стартует в России сегодня во второй раз. Он пройдет с 1 по 3 сентября на шести площадках: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Республике Татарстан и во Владивостоке.

Фото: pixabay.com

Все лекции и мероприятия будут транслироваться онлайн, так что марафон будет доступен в любой точке планеты. Посмотреть выступления спикеров и познакомиться с программой марафона можно на сайте и в группе российского общества «Знание» во «ВКонтакте».

По словам председателя регионального отделения в Алтайском крае российского общества «Знание» Сергея Манскова, первый марафон «Новое знание», проходивший в 2020 году, собрал более 70 млн просмотров. Второй может собрать не меньше при учете пула спикеров. Он также отметил, что марафон будет интересен и школьникам, и студентам – символично было бы включить просмотр лекций в День знаний, 1 сентября, ведь это мероприятие приурочено именно к началу учебного года.

«Я бы лучше смотрел второй марафон «Новое Знание», чем TikTok. Любой человек, у которого работает голова, который думает, запускает мыслительные процессы, во время этого марафона имеет возможность получить информацию из первых рук. Он будет слушать ученых, получать непередернутую, недеформированную, реальную информацию и дальше делать выводы самостоятельно. Среди спикеров мне очень интересны Константин Эрнст, который около 20 лет возглавляет Первый канал, Герман Греф – он всегда дает нешаблонные истории. Будет очень много интересных лекторов – ученых, политиков, общественников, за три дня пройдет огромное количество лекций», – рассказал Мансков.

Марафон «Новое знание» — возможность познакомиться с достижениями и историями, которые действительно меняют мир к лучшему. В марафоне примут участие более 150 выдающихся ученых, государственных деятелей, общественников, звезд культуры и спорта, предпринимателей. Лекции и семинары проведут не только российские спикеры, но и зарубежные гости. Участие в марафоне уже подтвердили Дмитрий Чернышенко, Сергей Лавров, Денис Проценко, Константин Хабенский, Аркадий Волож и другие. Имена зарубежных гостей пока держатся в секрете.

Каждая площадка марафона имеет свою собственную тему: «Знание», «Спорт», «Бизнес», «История и культура» и другие. В программе марафона – семинары, видеоэкскурсии и выступления из музеев, театров, офисов крупных отечественных компаний. Пройдут дебаты: в общественных дискуссиях примут участие ученые, общественники, бизнесмены и артисты. Также будут организованы очные открытые уроки «Поделись своим знанием»: перед школьниками выступят губернаторы регионов, руководители корпораций, общественники. 3 сентября в Москве пройдет финал Всероссийского квиз-марафона, в котором примут участие 100 команд, в том числе и из Алтайского края. Победители смогут отправиться в путешествие по России!

Также с 1 по 4 сентября в рамках марафона пройдет серия мероприятий #ВпередКЗнаниям: участники сообщества «Большая перемена» создадут видеопутеводитель по научным открытиям XXI века, в регионах представители молодежных организаций проведут лекции и мастер-классы «Знай село», волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ подарят школьные наборы детям из малообеспеченных семей.

4 сентября «Волонтеры-медики» и Российский Красный Крест проведут в отдаленных населенных пунктах мероприятия по профилактике заболеваний и расскажут школьникам о работе в медицине.

Организатором мероприятия выступает российское общество «Знание». В мае 2021 года прошел первый федеральный просветительский марафон «Новое Знание». Трансляции в интернете набрали тогда свыше 70 млн просмотров. Спикерами первого марафона стали в том числе первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, изобретатель Илон Маск и многие другие специалисты в своих отраслях. Следить за новостями марафона можно в телеграм-канале ZnanieMedia.

Катунь24