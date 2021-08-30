Катунь24: Электрички из Барнаула в Рубцовск будут ходить чаще

Осенью скорые пригородные поезда «Просторы Алтая» будут совершать дополнительные рейсы.

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Для удобства пассажиров 5, 10, 14, 18, 22, 30 сентября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 октября, 1, 5, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8, 12 декабря скорый поезд № 6131/6133 по маршруту Барнаул — Рубцовск будет отправляться в 8:36, а прибывать в 12:55. Скорый поезд № 6133/6134 проследует по обратному маршруту с отправлением со станции Рубцовск в 15:50, прибытие на станцию Барнаул назначено на 20:06. Ранее поезда курсировали преимущественно только по нечетным числам.

В настоящее время электрички ежедневно выезжают из Барнаула в Рубцовск в 17:37, а в обратном направлении в 7:14.

Скорые пригородные поезда «Просторы Алтая» сформированы из новых комфортных пассажирских вагонов и соответствуют современным стандартам предоставления услуг пассажирам. Вагоны оборудованы удобными мягкими креслами, индивидуальными откидными столиками. В поездах используют современную систему кондиционирования и обеззараживания воздуха, видеонаблюдение, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Катунь24