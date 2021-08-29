Катунь24: Эксперты рассказали, какой кашей лучше всего завтракать

Такой кашей оказалась кукурузная, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на Medical News Today.

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Кукуруза содержит много клетчаки и белка, благодаря которым человек получает чувство насыщения. Кроме того, клетчатка необходима для пищеварения и для кишечных бактерий. Если сделать кашу на молоке, то она получит еще больше ценности. Кукурузная каша не содержит глютен, так что людям, у которых чувствительность к глютену, нужно употреблять кашу чаще.

Каша из этого злака существует разного помола: при мелком помоле крупа мягкая, а при крупном помоле крупа твердая. Подобные блюда обладают большим количеством преимуществ и полезных качеств.

Перед употреблением каши эксперты советуют смотреть на ингредиенты на наличие иных добавок. Простые углеводы могут быстро расщепляться, из-за чего появляются резкие скачки сахара в крови. Кроме того, сложные углеводы очень медленно перевариваются, чтобы поддерживать необходимый уровень глюкозы.

Катунь24