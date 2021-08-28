Катунь24: Экскурсию от Николая Дроздова смогут посетить гости Телецкого озера

Ведущий популярной программы «В мире животных» записал аудиоэкскурсию для теплохода «Пионер Алтая».

Фото: instagram.com/pioneraltaya

«Проект длился несколько месяцев – от получения согласия на озвучивание до согласования текста и самой записи. Николай Николаевич не всем даёт добро. У него есть свои принципы и ценности, по которым он отбирает проекты», — говорится в официальном Instagram-аккаунте «Пионера Алтая».