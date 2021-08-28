Катунь24: Эксперт: Наблюдатель не должен быть суперменом, его работа – контролировать законность избирательного процесса

Алтайский край вместе со всей страной продолжает активную подготовку к выборам в Госдуму, региональное Заксобрание и органы местного самоуправления.

Напомним, подобное голосование впервые продлится в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Все три дня на выборах будут присутствовать и наблюдатели. Ранее Общественная палата региона и Краевой штаб общественного наблюдения за проведением выборов подготовили 4,5 тыс. наблюдателей. По словам завкафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС Алексея Чеснокова, который участвовал в подготовке пула наблюдателей, трехдневный опыт работы у них в этом году также будет впервые.

«Ситуация с трехдневным наблюдением требует особого внимания. Только в Алтайском крае 1771 участок. Умножаем эту цифру на три дня – наблюдатель это время высидеть просто не сможет. Поэтому наблюдатели будут дежурить каждый день по двое, по половине дня. Как показывает практика, это вполне физически и психологически возможно и даже комфортно. Будут минимум два наблюдателя на каждый участок — они будут меняться», — пояснил Чесноков.

Наблюдателей, в частности — на базе РАНХиГС, обучили алгоритму действий в тех или иных нестандартных ситуациях, дали основы избирательного законодательства. Кроме того, они будут контролировать не только прозрачность голосования, но и соблюдение на участках санитарно-эпидемических норм – ношение масок и пр. В обязанности наблюдателей входит фотографирование стенда на участке на предмет содержания там положенной информации, общение с представителями избирательной комиссии, недопущение и фиксация злоупотреблений и провокаций.

«Наблюдатель не должен быть суперменом — он должен наблюдать, как обычный гражданин. Должен выявлять любые нарушения – «карусель», вбросы, провокации. На участке, в случае нарушения, специалист должен его зафиксировать, сообщить о нарушении председателю избирательной комиссии. Обязательно дежурит на участке и представитель правоохранительных органов – ему также передается информация. Данные уходят и в Штаб общественного наблюдения», — поясняет Чесноков.

В Алтайском крае в выборах в Государственную Думу РФ участвуют 14 партий, в выборах в Заксобрание – 6 партий. Участки для голосования будут оборудованы либо онлайн-камерами, либо видеорегистраторами для фиксации возможных нарушений и обеспечения честности и прозрачности голосования.

Катунь24