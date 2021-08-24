Катунь24: Евпл: традиции и приметы на 24 августа

24 августа Православная церковь почитает память Евпла – раннехристианского святого, священномученика, архидиакона. Он служил в церкви города Катания, расположенного на острове Сицилия. Святой пострадал во время великого гонения при императорах Максимиане и Диоклетиане в 304 году. За проповедь его подвергли пыткам и обезглавили.

Фото: vsyamagik.ru

Священномученик является покровителем городов Франкавилла, Катания и Тревико. Ему посвящена церковь в городе Этна. Его очень почитали на Руси. В Москве в 1471 году была возведена деревянная церковь в честь архидиакона Евпла. Царь Алексей Михайлович в 1657 году заменил её каменной. В память святого в XVIII веке построили величественное трёхъярусное здание, которое было разрушено в 1926 году.

Ещё в этот день почитается память преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, которые в XI веке подвизались в Ближних пещерах Киева. Феодор всё своё богатство раздал нищим, удалился в монастырь и жил в Варяжской пещере. Много лет провел он в строгом воздержании, но потом начал сильно скорбеть о розданном имении. Утешить его смог святой Василий, живший вместе с ним в келии.

Когда преподобный Василий в течение трех месяцев отсутствовал, неся послушание вне монастыря, к Феодору явился бес, в образе его друга, и указал, где в пещере находятся сокровища, спрятанные разбойникам. Инок нашел клад и решил уйти из монастыря, чтобы приобрести себе имение и жить в миру, но в это время вернулся святой Василий и бесовский обман был раскрыт. Чтобы освободиться от страсти сребролюбия преподобный Феодор поставил у себя жернов и ночами перемалывал зерно.

Князь Мстислав Святополкович узнал, что инок Феодор нашел много сокровищ в пещере и велел ему указать место, где они спрятаны. Феодор ответил князю, что действительно нашел много золота, но он вместе с Василием зарыл ценности, а Бог отнял у него память и теперь он не помнит, где они сокрыты.

Князь не поверил святому и приказал замучить его до смерти. Феодора сильно избили, а потом повесили вниз головой над костром. Затем Мстислав Святополкович велел истязать и преподобного Василия, а позже сам убил его стрелой. Перед смертью Василий кинул стрелу к ногам князя и предсказал ему смерть от стрелы. Пророчество мученика сбылось: 15 июля 1099 года во время междоусобной войны князь был поражен стрелой в грудь и на следующую ночь скончался. Перед смертью Мстислав Святополкович сказал: «Умираю за преподобномучеников Феодора и Василия».

Святым Василию и Феодору молятся об избавлении от алчности, жадности и сребролюбия.

Традиции и обычаи

В народе дату 24 августа прозвали Белый конь, а все потому, что согласно легендам, в ночь на Евпла на могилах ходят приведения, воют, свистят и поют песни. Из болота выскакивает белая лошадь, жалобно плачет и бегает по могилам.

Днем также старались избегать болотистых местностей, потому что на болоте творятся «чудеса»: «слышны песни, а нет никого». Можно встретить призрачного коня, ищущего своего всадника. Человека, попавшегося ему на глаза, он унесет в преисподнюю.

На болотах и кладбищах в этот день загораются блуждающие огоньки. Верили, что это выходят на волю души самоубийц, утопленников и людей, умерших неестественной смертью. Их не пускают ни в рай, ни в ад. И приходится им скитаться среди людей. Особенно от них доставалось пьяницам, к которым они могли явиться воочию и сильно напугать. Поэтому 24 августа нельзя употреблять спиртные напитки. На рыбалку и к водоемам тоже не стоит ходить, т.к. утопленники могут в воду затащить.

В этот день стригли овец, чтобы до холодов они успели обрасти шерстью. В народе говорили: «Василий овцам шерсть даёт». Шерсть перерабатывали: из войлока валяли на зиму валенки, а из пряжи теплую одежду вязали.

К этому времени созревает облепиха, поэтому все отправлялись на её сбор. Её перетирали с сахаром, сушили, делали из неё варенье. Эта солнечная ягода обладает многими полезными свойствами. Она улучшает обмен веществ, замедляет процесс старения, снимает воспаление и помогает в заживлении ран. Её применяют при лечении язв желудка и кишечника, гастрите, болезнях сердца, различных кожных заболеваниях.

Приметы и поверья

Если на рассвете сильно звезды сияют, то через несколько дней будет дождь. Дым от костра стелется по земле – к дождю. Много орехов, а мало грибов – к холодной и снежной зиме. Безветренная погода – к теплу. Если солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей. Утром туман над водой стелется – ближайшая неделя теплой будет. Если на восходе солнца идет дождь, то ненастье продлится ещё несколько дней.

Человеку, родившемуся 24 августа, дан дар лечить животных. В качестве талисмана ему следует носить александрит.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24