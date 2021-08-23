Катунь24: Эмоции Тельца вырвутся на свободу, а у Льва есть все шансы добиться желаемого. Гороскоп на 23 августа

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 23 августа.

Овен будет ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели он не ставил перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки. Если Овен не хочет, чтобы день прошел впустую, ему не стоит полагаться на собственную активность. Гораздо лучше отдать инициативу кому-то более энергичному, держась в его фарватере. И все устроится само собой.

Эмоции Тельца наконец-то вырвутся на свободу! Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову. И не только вам, но и еще кому-то рядом с вами. Впрочем, что ценно, сегодня эмоции Тельца будут окрашены главным образом в позитивные цвета, по этой причине можно слишком уж не осторожничать. В этот день у вас будет возможность оторваться по полной.

У Близнецов возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться – звезды гороскопа склоняют Близнецов подходить к вопросу финансовых трат вдумчиво и осмотрительно. Так что покупки, сделанные сегодня, едва ли обернутся дырой в вашем бюджете. А вот пользы они могут принести немало.

Рак должен сам стать кузнецом своего счастья! И не только своего. Окружающие сегодня сами будут тянуться к нему, отдавая инициативу в его руки. Эмоции Рака обещают быть позитивными и заразительными (в хорошем смысле этого слова), а его задумки и планы – интересными. Вообще, этот день крайне благоприятен для новых знакомств и реализации практически любых задумок Рака.

У Льва есть все шансы добиться желаемого – чего бы он не пожелал! Ну а добившись, Лев уже не выпустит это из своих цепких рук. И не вздумайте мешать Льву – в достижении цели он не остановится ни перед чем и перешагнет через любого. Впрочем, избежать конфликта с Львом сегодня легко: достаточно просто не вставать у него на пути и не ставить палки в его колеса.

Деве не мешает принимать решения чуточку быстрее! День предоставит ей немало счастливых шансов как в делах, так и в любви. Но Дева сегодня будет склонна так долго взвешивать и рассуждать, что шансы эти могут самым досадным образом улетучиться. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, не забывайте: слишком много думать вредно. Сегодня надо думать руками, а не головой.

Весы как никогда будут иметь шанс и настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, им придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее, вещи, которые Весы купят сегодня, будут реально нужными, а по соотношению цены и качества – просто идеальными.

Скорпион не раз получит возможность блеснуть своими талантами, показав себя в самом выгодном свете. Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит. Бывает достаточно одной удачной мысли или шутки, чтобы привлечь к себе внимание. Этот день Скорпиону можно использовать для того, чтобы завести полезные знакомства, заразить окружающих своими идеями или даже найти спонсора для реализации собственных проектов.

Стрелец вряд ли удержится от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шоппинга, обращайте поменьше внимания на рекламные слоганы и советы друзей. Сегодня доверчивость Стрельца к любой рекламе может выходить за все разумные рамки, достигая уровня абсолютной наивности и истощая кошелек!

Единственное, что может помешать Козерогу осуществить свои планы, так это собственная неорганизованность. Больше того, неорганизованность Козерога будет то и дело путать карты не только ему самому, но и окружающим. Надо ли говорить, что окружающие спасибо ему за это не скажут? Именно поэтому Козерогу сегодня лучше не влезать в чужие дела, а попытаться навести порядок в собственных.

Водолею не мешает внимательнее смотреть себе под ноги, потому что вероятность найти на дороге деньги очень высока. Впрочем, деньги ждут его не только под ногами. Сегодня у Водолея как никогда высок шанс обернуть любое дело к своей выгоде. Пользуясь своим красноречием, он легко может найти не только союзников, но даже и спонсоров, готовых профинансировать его начинания.

Рыбам ничто так не противопоказано, как шопинг. Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дыркой в бюджете. Если же Рыбы все-таки рискнут сегодня отправиться по магазинам, то им не мешает взять с собой кого-нибудь покрепче, чтобы держал его за руки перед прилавком. Зато сегодня у Рыб здорово будет получаться заражать окружающих своими идеями и планами.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24