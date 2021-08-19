Катунь24: Эксперт объяснил, почему человечество в скором времени может отказаться от смартфонов

Директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд считает, что люди могут потерять интерес к мобильным телефонам уже через десять лет.

Фото: pixabay.com

Он объяснил это стремительным развитием цифровых технологий. По его мнению, уже через несколько лет смартфоны устареют, и на смену им придут более высокотехнологичные решения.

Хелд отмечает, что сейчас смартфоны используют в первую очередь для аутентификации человека и получения информации. Но определить личность можно по лицу или отпечатку пальцев, а информация способна «появляться перед глазами» или с помощью IoT-датчика (IoT — Internet of Things, «интернет вещей») выводиться на поверхности.

«Поэтому телефон — это рудимент, через 10 лет его не будет, он будет заменён нами, людьми. И бабушке, которая потерялась в центре города, не нужно будет никуда звонить: она может спросить у стенки: «Как мне дойти домой?», а стенка ей покажет маршрут со стрелочкой», — такой прогноз эксперт дал в интервью РИА Новости.

Эксперт полагает, что сам по себе телефон является тупиковой технологией, которую можно сравнить с вживляемым под кожу чипом.

Катунь24