Катунь24: Евстигней Житник: традиции и приметы на 18 августа

18 августа Православная церковь почитает память мученика Евсигния, появившегося на свет в Антиохии в середине III века. Он служил в войске во время правления Диоклетиана, Максимиана, Константина Великого и Констанция Хлора. Был собеседником святого мученика Василиска и позже описал его страдания перед смертью. Евсигний присутствовал во время казни Василиска и стал свидетелем того, как с неба явились ангелы, чтобы забрать душу мученика.

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В общей сложности Евсигний прослужив в войске шестьдесят лет. Так как он был уже очень стар, то оставил войско и вернулся в Антиохию. Остаток своей жизни он посвятил Богу, проводя всё время в молитвах и посещая храм Божий. Во времена правления Юлиана Отступника, который был ярым гонителем христиан, Евсигний принял мученическую смерть в возрасте 110 лет.

Традиции и обычаи

В народе дата 18 августа получила название Евстигней-житник. К этому периоду уборочная страда подходила к концу, а сев озимых продолжался. На Руси в этот день «славили» самый северный колосовой хлеб – ячмень, который ещё называли «жито» (от слова «жить»). Его сеяли в полнолуние, пока цветет калина, на свежем навозе, пережидая западный ветер. Считалось, что если во время сева будет дуть западный ветер, то ячмень взойдет худой с малым и скудным колосом. А ещё на Евстигнея-житника замешивали из первого намолота ячменный хлебец.

Большой удачей считалось найти 18 августа стебель с 12 колосьями, который в народе прозвали «житной маткой». Такая находка сулила удачу во всех начинаниях и богатый урожай. Для этого стебель нужно было принести домой и хранить до следующего года, а во время посевной оставить его на поле.

Крестьяне на Евстигнея ели сырой лук с солью, хлебом и квасом. Связки лука развешивали в комнатах, чтобы очистить воздух в жилище, а ещё заклинали жнивы, чтобы в них нечистая сила не поселилась.

В мифологии восточных славян, нечистая сила – общее название всех низших демонологических духов и существ, таких, как бесы, злыдни, черти. По поверью, нечисть появляется из детей, рожденных от сношения с нечистой силой, некрещённых детей, а также самоубийц. Считалось, что черт или дьявол могут вылупиться из петушиного яйца, носимого слева под мышкой. Нечистая сила вездесуща, но любимыми её местами являются чащобы, пустоши, перекрестки, болота, ямы, мосты, омуты, водовороты, чердаки, подполья, бани, место под печью, «нечистые» деревья – груша, орех, верба.

Наиболее опасной была нечисть в «нечистое» время суток и года: в полдень и полночь, до восхода солнца и после захода, в ночь на Ивана Купала, в дни Святок. Нечистая сила могла появляться в виде пыльного, водяного или огненного столба, катящегося клубка.

К внешним признакам нечисти относятся треск, шум, сиплый голос, вой, моментальная смена облика. Демоны не только пугали людей, но могли задушить или защекотать до смерти, побуждали к самоубийству, толкали на грех, похищали детей и соблазняли женщин. Страх перед ними заставлял людей не ходить в поле и лес в Русальную неделю, не оставлять открытой посуду с едой и водой, не выходить в полночь из дому, завешивать зеркала, закрывать колыбель.

Приметы и поверья

Какая погода на Житника, таким и декабрь будет. Услышать вдалеке эхо на закате – к жаркой погоде. Если эхо не слышно, то будет дождь. Чтобы у садовода-огородника никогда спина не болела, в этот день нужно поделиться урожаем с соседями. В поле 18 августа нельзя есть и петь, иначе следующий год неурожайным будет. Чтобы удача сопутствовала во всем, работу в этот день нужно выполнять молча. Чайки купаются в воде – к ненастью. На дне реки появились пиявки – к жаркой погоде. Если пиявки находятся на поверхности воды, то будет дождь. Если на улице прохладно, а на болоте лягушки квакают, то скоро потеплеет. Земляные черви из-под земли выползли – к дождю.

Человек, родившийся 18 августа, имеет такой характер, какой была погода в день его рождения. Если тихая, то – спокойный, и наоборот. В качестве талисмана ему подходит арагонит и халцедон.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24