Катунь24: Евдокимов день: традиции и приметы на 13 августа

13 августа Православная церковь почитает память Евдокима Каппадокиянина, который жил в IX веке при царствовании императора Феофила (829–842). Родителями святого были благочестивые христиане, Василий и Евдокия, знатные родом и известные императору.

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Жизнь Евдокима была направлена на помощь ближним и угождение Господу. Дав обед целомудрия и безбрачия, он избегал общения с женщинами, старался с ними не разговаривать и даже на них не смотреть. Он глубоко чтил свою мать и часто вёл с ней душеполезные беседы. Император, видя какую праведную жизнь ведёт Евдоким, назначил его правителем Харсианской области.

Святой Евдоким заботился о сиротах, бедных и вдовах, защищал обиженных. Он управлял людьми, справедливо их судил. Его личные христианские подвиги известны только Богу, потому что совершал он их втайне от всех.

Когда Евдокиму исполнилось 33 года, Господь призвал его к себе. Праведник потребовал похоронить его в тех одеждах, в которых он умрет. Перед смертью он попросил всех покинуть помещение, в котором находился. Умер святой в одиночестве, как и хотел. Вскоре у гроба праведника стали совершаться чудесные исцеления, слава о которых росла.

После смерти Евдокима его родители переселились в Константинополь, но спустя 18 месяцев мать вернулась, чтобы поклониться мощам сына. Она велела снять камень, откопать землю и достать гроб. Когда его открыли, то увидели лицо праведника, совсем не тронутое тлением. От тела исходило приятное благоухание. Гроб с мощами достали, а тело переодели в новые одежды.

Евдокия хотела забрать мощи сына в Константинополь, но харсианские жители не разрешили увезти святыню, которая была для них так дорога. Однако спустя время иеромонах Иосиф, служивший при гробе святого, увез его мощи в Константинополь в церковь Пресвятой Богородицы, построенную родителями Евдокима.

Традиции и обычаи

В древнеславянском календаре дата 13 августа получила название Евдокимов день или Евдокимово заговенье. Это последний день перед Успенским постом, когда разрешена скоромная пища. Успенский пост строгий, но не такой тяжелый, как Великий. Обилие фруктов, ягод, овощей и грибов, а также новый урожай зерновых позволяют с легкостью перенести пост и неплохо разнообразить меню.

Во время поста нужно воздержаться не только от употребления скоромной пищи, но и от веселья и развлечений. А молодым так хотелось вечером после тяжелого трудового дня отвлечься за плясками и песнями. Поэтому Евдокимово заговенье считалось молодёжным праздником. Повсюду в этот день парни и девушки веселились, водили хороводы, подыскивали себе невест и женихов, ведь скоро наступит Покров – пора свадеб.

К этому времени поспевала репа, из которой пекли пироги, делали квас, варили кашу. Репу ели в варенном, пареном и печёном виде. До появления на Руси картофеля этот корнеплод считался «вторым хлебом».

Помимо репы к этому времени поспевали кабачки, огурцы, помидоры. Поэтому сельские жители много времени проводили на огороде. Считалось, что 14 августа нужно обязательно поработать в поле, тогда и работа спориться будет. Вечером крестьяне просматривали и при необходимости чинили орудия труда. Плуг очищали от земли, мыли и прятали в сарай до весны.

Приметы и поверья

Муравьи заделывают вход в муравейник – к дождю. Пчелы с утра в поле улетели – к хорошей погоде. Сильный ветер – к снежной зиме. Туман утром быстро рассеивается – к ясной погоде. Паутина летает – жаркие деньки продлятся ещё долго. Густой туман над лесом – к богатому урожаю грибов. Если над лесом густой белый туман, то пора идти за грибами. Зачастую с 12 на 13 августа снятся вещие сны, которые могут исполнится на девятый день.

Люди, родившиеся 13 августа, будут утешителями и заступниками. В качестве талисмана им следует носить родонит и черный агат.

По материалам vsyamagik.ru

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