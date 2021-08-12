Катунь24: Эксперт рассказал, кому чаще всего везет в лотереях

В первом полугодии 2021 года разыгранный призовой фонд в компании «Столото» составил 17,166 миллиарда рублей.

Фото: pixabay.com

В «Столото» рассказали РИА Новости, что в России чаще всего с выигрышами везет мужчинам. Женскому полу, в свою очередь, довольно часто достаются крупные суммы.

«Если посмотреть на гендерное распределение победителей по итогам первого полугодия 2021 года, то оно существенно не меняется: 57 % — это мужчины и 43 % — женщины. Однако, по данным внутренней аналитики, женщины выигрывают более крупные суммы, нежели мужчины», — отметили в компании.

В компании также подчеркнули, что среди федеральной продажи по количеству миллионеров в первом полугодии этого года лидирует сеть Х5 Retail Group — там купили билеты нынешние 37 миллионеров, в «Магните» — 28, «Красное и Белое» — 27. Вдобавок обладатели миллионов приобрели выигрышные билеты в магазинах «Бристоль» и «О`КЕЙ», в салонах мобильной связи «МТС» и «Билайн», на АЗС «Лукойл».

Общее количество выигрышных билетов составило порядка 96,179 миллиона штук.

Катунь24