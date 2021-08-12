Катунь24: Эксперт рассказал, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, к чему это может привести.

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Она отметила, что опасные нитраты, которые есть в продуктах, находятся прямо у зеленой корки.

«Основные вредные вещества — нитраты, если они в арбузе есть, находятся около корки. Поэтому ешьте арбуз и дыню до зеленой части», — рассказал эксперт.

Антонина Стародубова также подчеркнула, что нужно выбирать такие плоды, чтобы их можно было бы сразу съесть. Порезанные арбузы и дыни необходимо хранить только в холодильнике, предварительно закрыв их пищевой пленкой.

Катунь24